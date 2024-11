Elisabetta Gregoraci ancora innamorata di Briatore? La battuta fuori onda è mozzafiato e cambia (forse) tutto

Sta facendo sorridere un fuorionda che ha reso pubblico un battibecco tra i due ex coniugi Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

L’amore non è bello se non è litigarello, ma Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono lasciati da un pezzo, anche se la loro storia continua ad incuriosire il pubblico. La coppia infatti è rimasta unita in un rapporto di profondo affetto e stima reciproca e la loro complicità è nuovamente emersa recentemente in un fuori onda di Questioni di Stile su Rai Due.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si erano sposati nel 2008 finendo su tutte le copertine delle riviste di cronaca rosa. Nonostante la differenza di età i due si sono innamorati e sono diventati genitori di Nathan Falco, diventato subito il centro del loro mondo.

Briatore ha speso sempre parole dolcissime per Elisabetta, anche dopo la separazione, avvenuta nel 2017. E lo stesso ha fatto lei. Recentemente la showgirl calabrese ha annunciato l’addio al fidanzato Giulio Fratini e ciò non ha fatto che aumentare i rumors su un suo ritorno di fiamma con l’ex marito.

Quel fuori onda che fa riaccendere le speranze

Gli ex coniugi Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci stanno vivendo un ritorno di fiamma? E quello che si chiedono i loro fan, i quali non hanno potuto sorridere davanti al fuori onda del programma Questioni di Stile condotto su Rai 2 dalla stessa Gregoraci.

In questo fuori onda, condiviso sui social, si vede la conduttrice visibilmente irritata per una risposta data da Briatore. La Gregoraci ha detto: “Quando ti ho fatto l’unica domanda che ti permetteva di dire una cosa che pensavi… Invece… Lasciamo stare… Cosa ti ridi? Mi sono innervosita, mi sono chiusa…”. Briatore, tuttavia, ha continuato a sorridere senza rispondere.

In un’altra parte del fuori onda, un autore del programma ha cercato di rassicurare la Gregoraci, ricordandole che Briatore ha comunque detto cose positive su di lei, in particolare la sua promessa di non risposarsi. Gregoraci ha risposto in modo ironico, dicendo che se lui dovesse cambiare idea e risposarsi, sarebbe molto arrabbiata: “Se no lo ammazzo…”.

Durante la puntata, Elisabetta ha chiesto all’ex marito cosa l’avesse colpito di più di lei, e Briatore ha rivelato un divertente malinteso iniziale: pensava che fosse il tipo di donna casalinga e amante della cucina, per poi rendersi conto che la Gregoraci non aveva affatto questa inclinazione. La conduttrice ha poi ricordato con affetto uno dei primi messaggi ricevuti da Briatore: “Sei di più, sei speciale, non cambiare mai…”.