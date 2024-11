Chiara Ferragni il malcontento della famiglia in vista del nuovo fidanzato: “Perché si oppongono”

Chiara Ferragni starebbe al fianco del rampollo della facoltosa famiglia Tronchetti Provera, ma quest’ultima storce il naso.

Marco Tronchetti Provera, sarebbe la nuova fiamma di Chiara Ferragni. Tutti i giornali parlano di loro e se da una parte tutti conoscono Chiara Ferragni con i suoi milioni di follower solo su Instagram e vicissitudini mediatiche al seguito, poco si sa del figlio di Marco Tronchetti Provera, attuale vicepresidente esecutivo di Pirelli ed ex presidente di Telecom Italia, e di Cecilia Pirelli, erede della famiglia che ha fondato l’azienda omonima.

Giovanni, che ha 41 anni, dopo il Liceo Scientifico si è laureato nel 2008 in in Business Management alla prestigiosa London English School e attualmente lavora per l’azienda di famiglia. Un mondo totalmente lontano di quello dell’ ex marito della Ferragni, Fedez.

Mentre nel web si accavallano gli scatti che li immortalano insieme si sta facendo sempre più insistente la voce, secondo cui i genitori di lui, non sarebbero affatto contenti di questo sentimento che sta unendo due giovani che probabilmente hanno molto in comune e che si sono incontrati in un periodo molto particolare per la nota Influencer.

Un amore travagliato e già troppo esposto

Nonostante il suo status di influencer di successo, Chiara sembra attraversare un periodo complicato, dove il denaro e la fama non bastano a portare serenità. Dopo la fine della sua relazione con Fedez, Chiara ha avuto alcuni flirt, tra cui uno non confermato con l’ortopedico Andrea Bisciotti e un altro con Silvio Campara, il quale però è sposato e sembra essere tornato con la moglie. Ora la Ferragni sarebbe legata a Giovanni Tronchetti Provera, ma anche questa relazione presenta sfide non indifferenti.

“L’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lanciato da me con sicurezza e senza possibilità di essere smentito, non è un colpo fulmine a ciel sereno o una storia di due settimane, come diversi settimanali, quotidiani o siti, hanno scritto. È piuttosto una storia travagliata, nata esattamente quest’estate. Proprio così.” Scrive sul suo profilo social il giornalista Gabriele Parpiglia.

La famiglia di Giovanni, infatti, sarebbe perplessa riguardo alla relazione. Mentre Chiara è nota per la sua presenza pubblica e la trasparenza sui social, Giovanni appartiene a un ambiente più riservato, e la sua famiglia non sembra gradire l’esposizione mediatica della relazione.

Inoltre Parpiglia ricorda che Chiara ha vissuto momenti difficili nell’ultimo anno, con periodi bui e isolamento, ma è stata supportata dalla famiglia. Nonostante la vicinanza di Giovanni le abbia ridato entusiasmo, l’eccessiva pubblicità della loro storia d’amore potrebbe portare nuove tensioni, proprio per la visibilità non gradita alla famiglia di Tronchetti Provera, e ributtare Chiara in un nuovo periodo di sofferenza.