Giulia de Lellis, la verità sui tradimenti di Andrea Damante: “Dopo due anni io…”

Giulia De Lellis, durante un’intervista, ripercorre i tragici momenti in cui scoprì i tradimenti del suo ex fidanzato Andrea Damante.

Ne parla con lucidità ai microfoni del podcast di Luca Casadei; quella stessa lucidità che, come lei stessa ha confidato, perse quando venne a conoscenza dei comportamenti “discutibili” del suo ex fidanzato Andrea Damante. Giulia De Lellis e il DJ veronese si sono conosciuti a Uomini e Donne e da allora la loro storia che si è svolta tra alti e bassi fino alla definitiva conclusione, continua ad appassionare i fan.

Era il 2016 e Andrea Damante nel suo ruolo da tronista scelse la 20enne romana Giulia del Lellis che arrivò nel programma nel mese di febbraio per corteggiarlo. Fin dall’inizio, la loro conoscenza è stata turbolenta. Giulia, pur trovando Andrea “st**nzo”, dichiarò di non essere disturbata da questo lato del suo carattere, il che attirò l’attenzione del deejay, tanto che la scelse per un’esterna.

Tra loro fin da subito si sviluppò una forte complicità e attrazione, ma anche frequenti scontri, soprattutto a causa dell’interesse di Andrea verso altre corteggiatrici. Durante l’estate, Andrea e Giulia vivono un’intensa storia d’amore tra apparizioni pubbliche e fughe romantiche. A settembre 2016, tornano nello studio di Maria De Filippi, dove tutto è iniziato, e dichiarano felici: “Siamo stati fortunati, tutto supera le aspettative. Siamo felici.”

Giulia De Lellis non era più in lei

Sappiamo che alla fine quella che per molti rimane una delle coppie più belle di Uomini e Donne è di fatto scoppiata. Giulia De Lellis recentemente ha raccontato di come ha scoperto i tradimenti del suo ex fidanzato, Andrea Damante.

“Dopo due anni e mezzo ho scoperto che lui mi tradiva” esordisce così l’Influencer nel podcast di Casadei e aggiunge: “Ho acceso il computer, diciamo così” , spiegando come sia riuscita a trovare le prove del tradimento mentre lui era in America. Quando Damante è tornato, ha trovato la casa in estremo disordine: in preda alla rabbia, De Lellis gli aveva tagliato i vestiti, rotto la PlayStation e danneggiato i suoi oggetti di lavoro.

“Ero molto arrabbiata. Volevo sfogarmi” ammette. Però ero impazzita, non me lo aspettavo. La mia agenzia che in quel periodo mi è stata veramente tanto vicino, ha visto che non stavo affatto bene. Avevo perso la macchina due volte, avevo fatto due incidenti, ero completamente su un altro pianeta, anche fisicamente non ero io, mi trascuravo molto, non dormivo, non mangiavo, ero sclerata. Dopo due settimane di silenzio tra i due, Damante l’ha contattata, chiedendole aiuto perché si sentiva oppresso e doveva parlarle. Si sono incontrati e hanno avuto un confronto, in cui Giulia dice di aver compreso meglio alcune delle sue azioni.