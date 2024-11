Uomini e Donne, Tina esagera con Gemma: interviene Maria de Filippi

Tina Cipollari questa volta sarebbe andata oltre con Gemma Galgani, a tal punto che è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi.

Gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continuano a tenere banco a Uomini e Donne, in una delle ultime puntate però, l’opinionista ha davvero esagerato nei confronti della dama ed è dovuta intervenire in modo severo Maria De Filippi. Come sempre nel daiting show non mancano colpi di scena e tra Tina e Gemma le scintille non mancano mai.

Non è un mistero quanto Tina prenda di mira Gemma e in una delle ultime puntate si è scatenata come non mai, usando toni che alla De Filippi non sono piaciuti, tanto che è dovuta subito intervenire per placare l’opinionista.

Tina si scaglia contro Gemma, volano parole grosse: interviene Maria De Filippi

Tutto è accaduto dopo che è stata mostrata l’ultima uscita di Gemma con Fabio, il cavaliere canadese che sta conoscendo. Secondo Tina la dama non farebbe altro che usare doppi sensi mentre parla con il cavaliere, che è palese come in questo momento non se la senta di darle un bacio. Gemma già aveva chiesto al cavaliere nella precedente uscita di lasciarsi andare, scatenando gli attacchi di Tina.

Poi in puntata è stato mostrato un video in cui Gemma mangia i Mikado e dice al cavaliere che si stava consolando con la cioccolata per “carenza d’affetto”. Successivamente sono usciti e sono andati in un maneggio e nella conversazione, secondo Tina, la Galgani avrebbe usato una serie di allusioni usando frasi del tipo “ti piace cavalcare”. L’opinionista si è spinta talmente oltre che Maria De Filippi è intervenuta subito “censurandola”. Praticamente le ha fatto spegnere il microfono così il pubblico non poteva sentirla, poiché alcune cose sarebbero state un po’ troppo volgari.

Non contenta Tina ha iniziato a urlare, dicendo che dovevano ascoltarla tutti. Poi ha preso i Mikado e ha imitato Gemma, cercando di far vedere a Fabio come in realtà si sarebbe comportata la dama. Mentre Maria De Filippi le ha chiesto più volte di calmarsi, Gemma le ha risposto dicendo che non era affatto vero cosa stava dicendo e che non c’era alcun doppio senso nelle cose che ha detto. L’esterna al maneggio è stata un momento tenero tra loro due, in cui sono stati molto bene. Ma Tina non è della stessa opinione e ha continuato a ripetere che lei farebbe solo brutte figure provando a sedurlo in tutti i modi.