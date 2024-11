Il caso Ferragnez continua a scuotere il mondo del gossip: nell’occhio del ciclone c’è la separazione del patrimonio immobiliare.

L’amore è eterno finché dura e, la fine di alcune delle relazioni più longeve e stabili di coppie amatissime dello showbiz nostrano, conferma questa incontrovertibile realtà. Anche coloro i quali hanno condiviso esperienze idilliache, eventi avversi, la costruzione di una famiglia e la fusione delle rispettive vite hanno assistito alla morte, talvolta lenta, talvolta repentina, del sentimento.

Quelli che resistono, quelli che ce la fanno sono forse i più caparbi, i più testardi o forse, come sostengono taluni sono semplicemente gli innamorati, quelli veri. Di certo, i Ferragnez si sono amati molto, ma oggi non sono più una famiglia e nonostante la sofferenza per la rottura devono fare i conti con questioni burocratiche che, inevitabilmente, debbono essere affrontate in seguito ad una separazione coniugale.

Ferragni e Fedez, caos sui (tanti) immobili: a chi vanno le case dopo la separazione

La loro rottura è stata particolarmente controversa, si è chiacchierato a lungo dapprima della crisi coniugale che li ha colpiti e in seguito dei dettagli circa i presunti accordi. Al centro del clamore mediatico c’è oggi la spartizione delle proprietà che, secondo rumors avrebbero un valore incommensurabile.

Si vocifera che la Ferragni abbia scelto di tenere l’appartamento a Milano, città a cui è particolarmente legata ed è altresì centro della sua attività professionale. Il cantante invece è rimasto il proprietario della villa sul lago di Como, Villa Matilda che ha acquistato nel 2023 e che rappresenta una parte cospicua del suo patrimonio immobiliare. Tuttavia, secondo rumors recenti, Fedez avrebbe deciso di venderla, ma non avrebbe trovato acquirenti al momento.

Non è possibile conoscere con esattezza la suddivisione degli immobili, sembrerebbe invece che sia stato raggiunto un accordo circa la gestione dei figli. Si apprende che Leone e Vittoria vedranno in modo assolutamente paritario entrambi i genitori. È condivisa poi qualsivoglia decisione circa l’esposizione mediatica dei minori sui social, i bambini cioè potranno apparire soltanto previo consenso di ambedue.

Stando a quel che si apprende, il clima di tensione che ha permeato i rapporti tra Chiara e Fedez negli scorsi mesi dunque, sembrerebbe aver ceduto il passo ad una comunicazione più aperta ed accogliente. Avrebbero dunque, entrambi cercato di lasciarsi alle spalle i dissapori e di mantenere un rapporto pacifico e disteso. Entrambi tengono tantissimo al benessere dei figli, motivo per il quale hanno badato soltanto al loro equilibrio emotivo, rasserenando gli animi per garantirgli un clima sereno nel quale crescere.