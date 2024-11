Il Comune attiva 3 nuovi bonus per i cittadini: 1450 euro alle famiglie, sembra un regalo prima di Natale

Un annuncio davvero sorprendente che, a pochi giorni, dalle festività natalizie, sembra un vero regalo. Il Comune attiva 3 bonus.

Quest’anno moltissime famiglie potranno dire che sì è arrivato Babbo Natale. In realtà il gigante buono dalla barba bianca, sembra essere davvero in anticipo quest’anno, tra la gioia di grandi e piccini. I tre bonus messi a disposizione dal Comune porteranno una pioggia di denano nelle tasche di alcuni italiani che stavolta potranno affronteare la fine del’anno in maniera più rilassata.

Le feste di Natale, la conclusione dell’anno, sono sicuramente un momento di gioia ma sono anche uno di qei periodi, durante l’anno, nel quale i soldi non bastano mai. Tra feste da organizzare, cenoni da preparare e regali natalizi da non far mancare a nessuno per le famiglie ci vorrebbero non la tredicesima ma molto di più.

I bonus messi a disposizione dal Comune

Considerando, poi, che negli ultimi ani a causa del Covid, cone i conseguenti lockdown, per molti ha significato perdere il lavoro o uscirne comunque ridimensionati i bilanci familiari sono sempre più magri. Come se non bastasse ci hanno pensato le guerre e le crisi internazionali a far aumentare i costi della vita in maniera spropositata.

Tra speculazione, inflazione aumenti dei carburanti e dell’energia elettrica le povere famiglie italiane stanno passando momenti di difficoltà che, purtroppo, al momento ancora non vedono la luce in fondo al tunnel. Gli scenari sembrano, addirittura, peggiorare giorno dopo giorno senza lasciar intravedere la fine di queste crisi ed un rientro alla normalità. E’, quindi, periodo di bonus ed incentivi. I governi, infatti, si sono interrogati su come mitigare la crisi per le famiglie ed ognuno, a suo modo, ha messo in campo pacchetti ed aiuti.

Anche in Italia non sono mancati di certo i bonus e gli incentivi anche se spesso si è trattato di una tantum, di una misura passeggera. Questo comune, invece, ha oensato bene di regalare ai propri cittadini ben tre bonus. Parliamo del Comune di Gussola un comune italiano di 2.700 abitanti della provincia di Cremona, in Lombardia. Il Sindaco Stefano Belli Franzini e la sua GIunta hanno reso disponibili per i propri cittadini più in difficoltà. Si tratta di ben 500 euro per ogni nuovo nato messi a disposizione dal Comune che non fanno cumulo con gli incentivi nazionali.

Ci sono, poi, incentivi per l’anno scolastico e per chi ha i figli all’università. Per una famiglia in difficoltà, insomma, c’è la possibilità di portare a casa quasi 1.500 euro per poter mantenere i prori figli e consentire loro un futuro nonostante le difficoltà attuali.