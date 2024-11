Uomini e Donne grande annuncio, la dama può finalmente tornare in studio: “Voglio trovare l’amore”

C’è stato un grande annuncio nello studio di Uomini e Donne: la dama ha infatti deciso di tornare e di continuare la ricerca dell’amore.

Il famoso dating show – condotto ormai da anni da Maria De Filippi – continua ad essere uno dei programmi più seguiti del panorama televisivo italiano. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni episodio.

In modo del tutto inaspettato, è stato adesso annunciato che una dama storica ha deciso di tornare nel parterre. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate.

La dama torna a Uomini e Donne: l’annuncio

Stanno circolando in rete le prime anticipazioni su quello che accadrà durante i prossimi episodi di Uomini e Donne. A svelarne qualche dettaglio in più è stato proprio il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ha appunto parlare di quali saranno i risvolti delle varie vicende nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Ci sarà in primis una grande novità per Gabriele, che ha appena chiuso la sua frequentazione con Sabrina e che ora deciderà di dare l’esclusiva a una dama che sta frequentando da qualche settimana. Per Gemma ci sarà invece sempre più modo di conoscere Fabio Cannone, con cui sta avendo una conoscenza molto positiva.

In studio torneranno inoltre come ospiti Vincenzo e Ilaria, che racconteranno come sta procedendo la loro storia d’amore nata proprio in quello studio televisivo. Lei confesserà inoltre di aver querelato Barbara De Santi per alcune frasi dette sul suo conto. In modo del tutto inaspettato, tornerà inoltre nel programma Gloria Nicoletti, l’ex dama originaria di Roma che ha avuto un passato di attrice e che ha partecipato anni fa al dating show di Maria De Filippi. La donna è stata presente in studio nello stesso periodo di Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Lei stessa aveva avuto una frequentazione proprio con il cavaliere tarantino, con cui era anche stata paparazzata insieme. All’epoca Riccardo sembra però ancora preso da Ida e decise quindi di chiudere la conoscenza, tanto che Gloria volle abbandonare la trasmissione. La Nicoletti si è detta ora prontissima a riprendere in mano la propria vita e a continua la ricerca del vero amore. Ancora non si sa cosa succederà nello specifico ma di certo le sorprese che il programma ha in serbo per i telespettatori saranno tantissime. Non resta solo che attendere.