Tempesta d’amore, Max non riesce più a trattenersi: c’entra Imani

Tempesta d’amore anticipazioni, Max non riesce a trattenersi, c’entra Imani. Gli spoiler rivelano alcuni colpi di scena inaspettati.

Soap tedesca, Tempesta d’amore è tra i prodotti Mediaset di maggiore successo. Va in onda da diversi anni e ha sempre mantenuto ascolti rilevanti. Ambientata nel suggestivo hotel Fürstenhof racconta le vicende sentimentali, ma anche gli intrighi, dei vari personaggi la cui quotidianità ruota intorno al prestigioso albergo. Tanti gli attori che hanno militato sul set di Tempesta d’amore e che hanno lasciato la serie una volta concluso il loro percorso. Oggi al centro della scena ci sono diversi personaggi, tutti interessanti e con un vissuto che appassiona il pubblico.

Le anticipazioni di Tempesta d’amore rivelano che non mancheranno alcuni colpi di scena. Momenti inaspettati che daranno vita a nuove storie. A quanto pare nei prossimi giorni il pubblico della soap opera tedesca assisterà alla nascita di un nuovo amore. Una relazione che potrebbe dare una svolta ad alcune dinamiche, ma soprattutto che coinvolgerà i telespettatori. I personaggi coinvolti sono Imani e Max. Quest’ultimo non riuscirà più a trattenersi e farà una confessione inaspettata alla giovane.

Imani è arrivata al Fürstenhof da poco, ma sin da subito è riuscita ad attirare l’attenzione. Inoltre ha avuto più di uno scontro con Max e questo ha portato i due ad avvicinarsi. Nella puntata del 21 novembre succederà qualcosa d’inaspettato. Del resto Max e Inami sembrano essere molto attratti l’uno dall’altra, ma per una serie di circostanze non sono riusciti a dichiararsi. Per questo il giovane prenderà una decisione che cambierà il percorso dei due.

Tempesta d’amore, Max tenta di impressionare Imani

Imani è convinta che Max sia ancora legato a Vanessa, madre di suo figlio, per questo evita di rivelargli cosa prova per lui. A questo punto Max deciderà di fare chiarezza e spiegare alla giovane di non aver più nessun legame con l’ex compagna. Inoltre proverà ad ottenere la sua attenzione e cercherà di impressionarla, ma nel mondo sbagliato.

Si ritroverà infatti ad assistere ad una situazione ambigua dove Imani appare molto vicina a Leander. Max e lmani riusciranno a chiarirsi? I due sono destinati a diventare la nuova coppia di Tempesta d’amore? Per il momento non ci sono altri spoiler, ma sicuramente nei prossimi giorni sarà rivelato il futuro sentimentale dei due.

Intanto Robert e Michael si riavvicinano. Si concedono un momento per loro e non esitano ad eccedere con l’alcool. Ed è proprio grazie alla sbornia che ricordano i bei tempi e il passato condiviso.