Fiocco azzurro per l’ex star di Ballando con le Stelle, il grande annuncio: “Diventato papà”

Ballando con le Stelle: arriva il lieto annuncio, l’amatissimo protagonista del dance show è divenuto papà.

Continuano le emozioni a Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci. Un amatissimo volto del programma in onda su Rai 1, il sabato sera in prima serata, è divenuto papà del suo primogenito. La notizia ha fatto il giro della rete, sollevando la gioia degli internauti, i quali si sono riversati prontamente sulle pagine social per fargli gli auguri.

Lui e la sua compagna sono al settimo cielo, si stanno godendo il momento ed emozionati hanno deciso di condividere il lieto evento con i follower. Gli scatti pubblicati dal protagonista di Ballando con le Stelle sul suo profilo Instagram sono divenuti virali, sono colmi di amore, di gioia e di felicità. Il suo stato d’animo in questo momento è indescrivibile, è al settimo cielo per la nascita di suo figlio.

Ballando con le Stelle, il grande annuncio: “Diventato papà”

Lo scorso maggio lui e la sua compagna, con la quale condivide la vita da oltre un decennio, hanno annunciato che a breve sarebbe arrivata la cicogna, ora attraverso i social hanno annunciato che è nato Pino. La coppia ha pubblicato un post con le foto del loro amatissimo primogenito, ringraziando tutti per i messaggi ricevuti. Andres Gil è dunque diventato papà.

L’argentino 34enne e la compagna Candela Vetrano di anni 33 sono divenuti ufficialmente genitori. Lui ha partecipato ed ha vinto l’edizione del 2012 di Ballando con le Stelle in coppia con Anastasia Kuzmina , con la quale ha partecipato poi a Pechino Express. Il successo per lui è però arrivato anni prima, quando ha partecipato alla telenovela argentina Il Mondo di Patty.

Ha conosciuto la sua compagna nonché madre di suo figlio nel 2015 grazie a Santi Talledo. Ha svelato che lei aveva partecipato ad un festival a Napoli e poi a Milano per un programma ed è proprio in quella circostanza che l’ha conosciuta. “In quel momento io ho parlato con Santi e così sono rimasti tre giorni a casa mia a Roma. Ho fatto loro da guida turistica in giro per la città. Con lei andavamo d’accordo”.

Poi ha proseguito dicendo: “Due settimane dopo sono venuto a Buenos Aires per trascorrere le vacanze e ci siamo visti per tutto il mese. L’amore è nato spontaneamente. A maggio è venuta a trovarmi e ad agosto sono andato a trovarla io. Siamo stati un anno distanti e poi siamo diventati inseparabili”, ha raccontato nel corso di una passata intervista.