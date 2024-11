Bonus Over da 2400 euro: la domanda si presenta direttamente online, non aspettare

Recentemente é stato introdotto un importante sostegno destinato agli anziani non autosufficienti residenti nel territorio comunale.

Questo bonus una tantum può arrivare fino a 2.400 euro per ogni beneficiario, ed è stato creato per alleviare il peso economico sulle famiglie che si prendono cura dei propri cari anziani. In un periodo in cui le spese sanitarie e di assistenza possono risultare onerose, questa misura rappresenta un aiuto fondamentale.

Le risorse stanziate per questa iniziativa ammontano a 410mila euro, una cifra significativa che dimostra l’impegno del Comune nel supportare le fasce più vulnerabili della popolazione. L’assessore alle politiche sociali, Giovanna Bonanno, ha evidenziato come questo contributo possa essere utilizzato per coprire diverse spese essenziali, tra cui l’acquisto di beni di prima necessità, spese mediche e farmaceutiche, e visite specialistiche presso strutture convenzionate.

Requisiti per l’accesso al bonus

Per accedere a questo bonus, i requisiti sono ben definiti. Possono presentare domanda le persone con età pari o superiore ai 65 anni, con una condizione di disabilità grave e un ISEE non superiore a 25mila euro. È cruciale che il beneficiario non sia ricoverato in modo permanente in una struttura residenziale sanitaria assistita. Questo requisito garantisce che il bonus raggiunga coloro che vivono ancora nel proprio ambiente domestico, dove il supporto economico può fare una differenza significativa.

Le domande per il bonus anziani devono essere presentate entro il 14 gennaio e possono essere compilate direttamente online sul sito del Comune di Pisa. È necessario possedere le credenziali SPID, CIE o CNS per accedere al sistema di presentazione delle domande. Questo processo semplificato e digitale mira a facilitare l’accesso al contributo, riducendo la burocrazia e rendendo il processo il più agevole possibile per gli utenti.

Per coloro che potrebbero incontrare difficoltà con la tecnologia, il Comune di Pisa ha predisposto un servizio di facilitazione digitale. Questo supporto è disponibile presso l’URP del Comune, previo appuntamento, e in vari centri polivalenti della città. Questo servizio è stato pensato per garantire che tutti i cittadini, indipendentemente dal loro livello di competenza digitale, possano accedere al bonus senza difficoltà.

Un contesto più ampio di politiche sociali

L’iniziativa del bonus anziani si inserisce in un contesto più ampio di politiche sociali del Comune di Pisa, che include anche altre forme di sostegno come il Bonus Tari per famiglie e giovani. Queste misure sono progettate per offrire un aiuto concreto alle famiglie, alleviando le pressioni economiche quotidiane e promuovendo il benessere della comunità.

In un’epoca in cui le sfide economiche e sociali sono sempre più complesse, il Comune di Pisa dimostra di essere attento alle esigenze dei suoi cittadini, in particolare delle fasce più deboli. L’erogazione del bonus, che può arrivare fino a 2.400 euro, rappresenta non solo un sostegno economico, ma anche un segnale di vicinanza e solidarietà verso chi si trova in situazioni di difficoltà.