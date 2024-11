Uomini e Donne anticipazioni: Fabio mette a tacere Tina, caos in studio

Scintille tra Tina Cipollari e Fabio, il cavaliere canadese che sta frequentando Gemma Galgani: nessuno se lo sarebbe aspettato.

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai e Tina Cipollari, a quanto pare, è riuscita a far perdere la pazienza anche a Fabio, l’affascinante cavaliere canadese che sta conoscendo Gemma Galgani. L’uomo ha conquistato il pubblico con la sua allegria ed era davvero difficile immaginare che riuscisse a scontrarsi con l’opinionista.

E invece è proprio quello che ha fatto, è quanto accaduto dopo l’ennesimo scontro tra Tina e Gemma. L’opinionista da quando la dama ha iniziato a uscire con Fabio pare che stia facendo di tutto per far vedere al cavaliere che Gemma sarebbe un’altra donna da quella che si sta mostrando. Così il cavaliere, l’ultima volta, ha perso la pazienza.

Cosa è accaduto tra Tina e Fabio a Uomini e Donne

Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne pare che tra Gemma e Tina continueranno i soliti battibecchi, ma questa volta la dama sarà molto risentita per l’atteggiamento dell’opinionista. La Galgani in una delle prossime puntate – come vedremo – dirà anche che sta pensando di andare via perché sarebbe stanca delle continue esternazioni contro di lei di Tina.

Ma Fabio in quell’occasione ribadirà ancora una volta la sua intenzione di voler conoscere Gemma, spiegando che non gli interessa quello che dice ogni volta Tina. L’opinionista proverà in tutti i modi a fargli cambiare idea, accusando Gemma di essere interessata alla visibilità e al contatto fisico con gli uomini e che in realtà non le importerebbe del coinvolgimento emotivo.

Il cavaliere, ancora una volta, spiegherà che a lui piace Gemma e che sta molto bene con lei, per cui la conoscenza continua. Nelle scorse puntate di Uomini e Donne abbiamo visto la Cipollari mostrargli una clip di tutte le sfilate della Galgani nella storia di Uomini e Donne, in molte delle quali lei avrebbe puntato tutto sulla sensualità. Anche in quest’occasione Fabio ha solo sorriso senza dire nulla. Quando Maria De Filippi ha detto al cavaliere che era arrivata una donna per conoscerlo, lui ha preferito non farla arrivare in studio, confermando il suo interesse esclusivo per Gemma. Nonostante Tina abbia insistito per farla entrare, lui ha preferito evitare, cosa che chiaramente ha fatto molto piacere a Gemma.

Per gran parte del pubblico Fabio potrebbe essere l’uomo giusto per Gemma Galgani e la dama potrebbe davvero lasciare il programma con lui. Per il momento la loro conoscenza pare procedere a gonfie vele.