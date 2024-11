Perchè Ilary Blasi ha denunciato Totti

Ilary Blasi denuncia l’ex marito Francesco Totti: nuovo scontro tra i due ex coniugi. La battaglia legale non si arresta: Ecco cos’è successo.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata per un lungo periodo al centro del gossip. Una rottura non attesa, che ha sorpreso i fan del calciatore, ma anche quelli della showgirl. I due oggi hanno intrapreso strade sentimentali diverse, non dimenticando il loro ruolo di genitori. Sono entrambi presenti per i figli e non mancano di soddisfare ogni loro richiesta. Tuttavia i due ex coniugi non hanno ancora posto la parola fine alla battaglia legale.

Gli interessi economici che condividono, frutti di un matrimonio durato più di vent’anni, sono diversi e a quanto pare nessuno dei due è predisposto a cedere qualcosa all’altro. Così dopo il caso dei Rolex e delle borse griffate e di valore di Ilary, i due si stanno dando battaglia in tribunale e non solo. Nei giorni scorsi infatti la conduttrice di Battiti Live ha denunciato l’ex marito, un atto che non è passato inosservato e che pesa come un macigno sulla testa del Pupone.

Ma cos’è accaduto? E cos’ha fatto arrabbiare Ilary Blasi a tal punto da rivolgersi alle forze dell’ordine? Di fatto i due non hanno nessun contatto se non per la gestione dei figli, a parte questo non hanno nessun altro tipo di avvicinamento. Tuttavia la conduttrice ha ritenuto opportuno denunciare l’ex numero 10 dell’As Roma per abbandono di minore. Secondo quanto sostiene l’ex letterina Totti avrebbe lasciato sola a casa la figlia Isabel. Ilary si è resa conto che la bambina era sola durante una video chiamata.

Totti è venuto meno ai suoi obblighi genitoriali

La notizia sulla denuncia di Ilary, che accusa l’ex di abbandono di minore è stata diffusa da Il Messaggero. Il quotidiano della capitale ha infatti sottolineato che l’ex calciatore sarebbe venuto meno all’obbligo di custodia e questo se fosse confermato non gioverebbe a Totti. Secondo gli attuali accordi i due hanno l’affidamento condiviso dei figli, anche se quest’ultimi vivono nella villa all’Eur con la madre.

Ad oggi l’ex calciatore passa alla showgirl un assegno di mantenimento di circa 12500 euro al mese. una ammontare che per la Blasi non sarebbe sufficiente e che dovrebbe aumentare fino a 20 mila euro. A quanto pare Totti non avrebbe lasciato Isabel sola, la bambina si trovava in casa con la baby sitter, che a quanto pare Ilary non ha visto.

Tuttavia se anche la conduttrice ritirasse la denuncia, l’abbandono di minore è un reato perseguibile di ufficio di conseguenza le indagini per accertare cosa è accaduto andrebbero avanti lo stesso.