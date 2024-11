“Hai esagerato con il filtro”, Elisabetta Canalis travolta dalle critiche per questa foto

Elisabetta Canalis finisce al centro delle polemiche per uno scatto condiviso sui social che non è passato affatto inosservato.

L’ex velina di Striscia la Notizia, dopo la fine del matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri, dal quale ha avuto una figlia nata nel 2015, ha iniziato una nuova vita con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. La showgirl, amante dell’attività fisica da sempre, si è appassionata a questo sport, che oggi pratica con grande dedizione.

Nata a Sassari nel 1978, Elisabetta Canalis ha trovato la notorietà sul bancone di Striscia la Notizia, dove è stata velina (bruna) accanto alla sua ormai ex amica del cuore Maddalena Corvaglia (velina bionda). Insieme sono state iconiche e, ancora oggi, a distanza di anni, rappresentano le veline per antonomasia.

La carriera di Elisabetta è proseguita sia nel campo della moda che dello spettacolo, ma soprattutto è stata spesso al centro della cronaca rosa per i suoi grandi amori. Tra questi spicca la relazione con l’affascinante George Clooney, che anni fa la catapultò su tutte le copertine patinate internazionali.

Lo scatto criticato dagli haters

Elisabetta Canalis vanta un fisico da urlo. Bellissima e sensuale, il suo profilo Instagram ha un seguito di oltre 3 milioni di follower. È qui che la showgirl ama condividere scatti che raccontano scorci della sua vita privata: allenamenti, teneri momenti con la sua bambina e, soprattutto, i suoi look sempre alla moda.

Recentemente, però, una sua foto è finita al centro delle polemiche per una “questione di filtri”. Alcuni follower, infatti, l’hanno accusata di aver esagerato, trasformando uno scatto apparentemente naturale in un’immagine che, secondo loro, sembrerebbe poco autentica. E il web, si sa, non perdona. Elisabetta, tuttavia, non si lascia intimorire: la sua bellezza è risaputa ed è frutto di costante passione e attenzione al fitness e allo sport.

La showgirl è stata recentemente al centro del gossip per il divorzio da Brian Perri, l’uomo che aveva conquistato il suo cuore. Con lui aveva costruito una famiglia a Los Angeles, città in cui vive ancora, e pare sia rimasta in buoni rapporti anche per il bene della loro bambina, Skyler Eva.

A raggiungerla nella metropoli californiana è stato il suo attuale compagno, Georgian Cimpeanu. Quest’ultimo è entrato nella sua vita inizialmente come allenatore di kickboxing, fino a quando non è scoccata la scintilla dell’amore. I due sono stati prima paparazzati insieme in un ristorante della Capitale e, qualche tempo dopo, hanno ufficializzato la loro bellissima storia d’amore, fatta di ring e guantoni.