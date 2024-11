Sardegna: il Consiglio Regionale ancora in subbuglio per la delicata questione delle Energie Rinnovabili

Un acceso dibattito sta animando il Consiglio regionale con il ddl 45 sulle aree idonee per impianti di energia rinnovabile. La discussione prevede un’analisi approfondita degli emendamenti, e la situazione si fa tesa con il gioco delle parti tra maggioranza e opposizione.

Rallentamenti nei lavori del Consiglio regionale

Attualmente, i lavori del Consiglio regionale sul ddl 45 avanzano con una certa lentezza, travolti dalla complessità degli emendamenti e delle discussioni in corso. Questa mattina ha preso avvio l’esame del primo articolo di un totale di cinque, che compongono la norma proposta. A rendere il tutto ancora più complicato, la minoranza ha scelto una linea ostruzionistica tipica del parlamento, con un gran numero di emendamenti soppressivi presentati. Tra le strategie di resistenza, il centrodestra richiede il voto segreto su ciascun emendamento, un procedimento che allunga in modo significativo le tempistiche e rende difficile giungere a una decisione.

In questa situazione si possono prevedere già delle bocciature, e la maggioranza continua a seguire una linea ferma, così come stabilito negli ultimi vertici convocati dalla presidente Todde. Ma le tensioni non si fermano qui, perché le opposizioni non escludono di intraprendere ulteriori azioni, che potrebbero pure rivelarsi eclatanti. La prospettiva di un dibattito all’insegna di scontro, piuttosto che di collaborazione, sembra essere alle porte.

Le lamentele e le critiche dell’opposizione

Fausto Piga, rappresentante di Fratelli d’Italia, ha espresso senza mezzi termini la sua posizione: il clima politico in atto rende il confronto sempre più difficile. Piga ha chiaramente dichiarato che i tentativi di creare un percorso unitario con la maggioranza si sono rivelati privi di efficacia. E tutto ciò in un contesto in cui, secondo lui, ci si aspettava una vera battaglia per i diritti degli sardi. Molti, infatti, si sentono frustrati per il fatto che le loro voci non siano state ascoltate. Il numero di firme raccolte a sostegno della legge di iniziativa popolare, che include oltre 210mila sottoscrittori, è un chiaro indicativo della volontà popolare.

La critica principale rivolta alla maggioranza riguarda l’incapacità di lasciare aperti spiragli di dialogo per coloro che hanno contribuito alla creazione della legge. Infatti, la mancanza di apertura ha già innescato malcontento, e questo non promette nulla di buono per un futuro sereno nel dibattito politico. Le proteste e le manifestazioni davanti al palazzo del Consiglio regionale sono un segnale evidente del crescente malcontento.

Le manifestazioni in corso e l’attesa di possibili sviluppi

La scorsa settimana, i consiglieri di Forza Italia avevano già messo in campo diverse azioni dimostrative, come striscioni in favore della legge di iniziativa popolare. Questo proverebbe quanto desiderio ci sia di portare nel dibattito legislativo una voce che rappresenti il sentire del popolo. Ma il clima all’interno del palazzo è teso, e si vocifera che le azioni di protesta potrebbero intensificarsi. Infatti, le manifestazioni non si sono fermate e, anzi, hanno visto tentativi di occupazione dell’Aula da parte di rappresentanti di comitati, che finora sono stati esclusi dalla discussione.

Oggi, alcuni dei portavoce di queste iniziative sono rimasti all’esterno del Palazzo in attesa di notizie su un possibile incontro con i capigruppo, un incontro che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. Il picchetto che ha avuto luogo sotto il palazzo di via Roma riprenderà domani mattina per continuare fino a giovedì, segno che la tensione non accenna a diminuire. Diverse sono le speranze riposte in questi incontri, che potrebbero finalmente dare voce a chi è stato escluso dalle decisioni.

Le controffensive degli attivisti e iniziative future

Nel bel mezzo di questo tumulto, spicca la figura di Michele Zuddas, avvocato e portavoce della rete, che da quindici giorni ha intrapreso uno sciopero della fame. La sua battaglia si sta spostando anche verso iniziative più incisive, come la richiesta di un referendum abrogativo, per contrastare una legge che rischia di essere votata senza il giusto dibattito. La sua posizione è ferma: una legge, anche se approvata, non è necessariamente destinata a rimanere in vigore per sempre. Diversi strumenti esistono per ritirare una norma una volta approvata.

Zuddas sottolinea l’importanza di farsi sentire e di utilizzare ogni possibilità offerta dalla democrazia per portare avanti il proprio messaggio. Non è nemmeno da escludere che si esplori l’idea di una mobilitazione politica più ampia, per garantire che le istanze dei sardi non vengano ignorate. Gli attivisti sono pronti a lottare e non intendono arrendersi facilmente, mentre il dibattito sul ddl 45 continua a rappresentare un tema centrale nel panorama politico regionale.

Le prossime giornate si preannunciano quindi decisive, con i riflettori puntati sugli sviluppi futuri. Consapevoli delle sfide che si trovano di fronte, tutti gli attori coinvolti continuano a muoversi in un contesto di particolare vivacità e attenzione.