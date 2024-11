Stefano De Martino infuriato lancia un pacco ad Affari tuoi

La reazione di Stefano De Martino nel game show di Rai 1 è stata davvero inaspettata, non avevamo mai visto il conduttore così.

Puntata ricca di colpi di scena quella di Affari Tuoi andata in onda qualche giorno fa, quando Stefano De Martino infuriatosi non poco, ha preso un pacco e l’ha lanciato fuori dallo studio. E’ la prima volta da quando lo show man napoletano conduce il game show di Rai1 che lo vediamo così adirato. Ma cosa è successo?

Siamo abituati a vederlo sempre sorridente e allegro, proprio per questo una reazione del genere è stata un colpo di scena. C’è un motivo che ha spinto l’ex marito di Belen Rodriguez a comportarsi in questo modo.

Cosa ha fatto Stefano De Martino ad Affari Tuoi? Il gesto inaspettato

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 21 novembre abbiamo visto come protagonista Robertino, un camionista arrivato nel programma con la moglie. Per loro la sfortuna è praticamente arrivata subito, prima hanno eliminato un pacco da 100 euro, ma subito dopo sfuma la possibilità di vincere 300mila euro.

Così è arrivata la prima offerta di 25mila euro, che però la coppia ha deciso di rifiutare subito. Ma poco dopo arriva un’altra grande delusione, svaniscono i pacchi da 100 e 200mila euro. Allora la regia ha iniziato a prendere in giro Robertino, facendo ascoltare la canzone “Io me ne andrei”. Il dottore è intervenuto con una proposta sicuramente non magnanima, 8 tiri e un cambio, cosa che ha provocato la reazione di De Martino, che ha sottolineato quanto Pasquale Romano fosse stato cattivo.

Il dispiacere di De Martino, nel vedere sfumare così i sogni di Robertino e la moglie, è stato tale che ha preso un pacco e l’ha lanciato fuori dallo studio, una cosa che non era mai successa, dentro c’erano gli ultimi 30mila euro che erano in gioco. Purtroppo per il concorrente e la moglie è stata una puntata davvero sfortunata e sono tornati a casa con un “nulla di fatto”. Una cosa che praticamente da quando è Stefano De Martino a condurre non era quasi mai accaduta. Si parla spesso, infatti, del fatto che da quando c’è lui alla conduzione ad Affari Tuoi sarebbero state registrate vittorie davvero stellari.

Ma la fortuna gira e ad alcuni concorrenti può capitare di tornare a casa senza nulla. De Martino, la cui empatia è cosa nota, in quel caso ci resta davvero male, del resto è il primo tifoso dei vari protagonisti di Affari Tuoi.