Qual è il titolo di studio di Selvaggia Lucarelli: quel che sicuramente non sai

Selvaggia Lucarelli, la giurata più controversa di Ballando con le Stelle è tra le donne più stimate e chiacchierate della tv.

È una delle donne più controverse del piccolo schermo nostrano. Spesso è finita al centro delle polemiche a causa delle sue dichiarazioni ed è stata bersagliata dagli haters che non hanno avuto pietà nei suoi confronti. La giurata di Ballando con le Stelle è un personaggio controverso, riesce sempre a divenire oggetto di gossip grazie alle sue pungenti esternazioni. Possiede ironia e sarcasmo e sa mixarli e dosarli bene, anche se taluni sostengono che talvolta esageri e, che sia volutamente provocatoria.

Innesca dunque polemiche appetibili agli occhi del pubblico che fomentano l’interesse dei più per settimane. Il suo modo di fare sprezzante ed incurante dei giudizi altrui, l’hanno resa celebre, è una persona che di certo non passa inosservata per il suo atteggiamento. Talvolta sopra le righe è dunque schietta e sincera, dice sempre ciò che pensa, caratteristica che piace molto.

Selvaggia Lucarelli: qual è il suo titolo di studio?

Oggi è dunque una delle professioniste più apprezzate di casa Rai, alle sue spalle ha fatto una lunga gavetta ed ha costruito una carriera di successo spaziando dal mondo dello spettacolo a quello del giornalismo sino a quello dell’editoria. Forse, non tutti ricordano che gli esordi professionali di Selvaggia Lucarelli sono avvenuti proprio in rete con il suo blog Stanza Selvaggia, attraverso il quale è emersa senza grandi problemi grazie alla sua innata capacità comunicativa.

A poco a poco è stata notata dai più grandi esponenti del mondo del giornalismo e della televisione, iniziando a lavorare in entrambi i settori. Classe 1974 Selvaggia Lucarelli è nata a Civitavecchia ed ha debuttato nel 1998 come attrice a teatro. Accanto al suo compagno dei tempi, Max Giusti ha calcato i palcoscenici di tutta Italia sino al 2000. Ha conseguito il diploma presso il liceo di Civitavecchia e, ha poi deciso di non frequentare l‘università, pertanto sembrerebbe che non possegga una laurea.

Un dettaglio che potrebbe sorprendere qualcuno dato che è una professionista di spicco del mondo giornalistico e dello spettacolo. Tuttavia, sono molti i volti noti dello showbiz nostrano che non hanno proseguito il loro percorso di studio proprio per dedicarsi ad altro. Una scelta la sua che si è rivelata vincente e proficua dato che è una delle donne più apprezzate del piccolo schermo italiano. Come accennato è idolatrata ed amata per il suo modo di comunicare che è estremamente singolare.