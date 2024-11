Anticipazioni UPAS, Nunzio riceve una terribile notizia: c’entra Rossella

Un Posto al sole anticipazioni: Nunzio riceve una terribile notizia che avrà un effetto inaspettato su di lui: c’entra Rossella.

Un Posto al sole, soap opera made in Italy consolidata, è tra i format di punta della Rai. In onda da tanti anni, è un prodotto vincente che non accenna a subire inflessioni negli ascolti. Le registrazioni non si sono mai fermate se non durante il Covid, periodo in cui i protagonisti hanno tenuto compagnia ai fan del programma attraverso i social. Diversi gli attori che hanno militato sul set di UPAS e che oggi sono volti tv affermati, e diverse le storie che sono state raccontate.

Ambientata a Napoli, Un Posto al sole racconta amori, ma anche intrighi dei personaggi la cui quotidianità ruota intorno a palazzo Palladini. La soap viene trasmessa tutte le sere su Rai 3 Rai 3 a partire dalle 20.50. Le anticipazioni di UNPAS rivelano alcuni colpi di scena inaspettati, eventi che daranno alla storia una svolta. Protagonisti della puntata del 27 Novembre saranno Nunzio e Rossella che subiranno l’ennesimo colpo al loro amore. I due, nonostante l’attrazione e il sentimento, non riescono a viversi appieno il loro sentimenti.

Nunzio riceverà una terribile notizia, che potrebbe determinare in senso negativo la sua vita sentimentale. Il cuoco è preoccupato, e non sa come affrontare la situazione. A quanto pare a condizionare la vita di Nunzio è sempre Rossella, che ha preso una decisione inattesa e non condivisa dallo chef. Rossella confida a Nunzio come cambierà la sua vita nelle prossime settimane: ecco quale notizia il medico ha dato al giovane chef.

Un posto al sole, Nunzio e Rossella: nuovo distacco in vista

Rossella ha deciso di lasciare Napoli. Dopo l’esperienza non positiva in ospedale la giovane non vuole rimanere nel capoluogo campano e preferisce allontanarsi. Il medico comunica le sue intenzioni a Nunzio, che non nasconderà di essere sorpreso: Cammarota avrà una reazione precisa? Proverà a trattenere Rossella? I due si sono appena ritrovati e, a quanto pare, sono prossimi a dirsi di nuovo addio.

Samuel è determinato a dimenticare Michela, non vuole più che i sentimenti che prova per la giovane condizionino la sua vita. Quest’ultima invece si rende conto di non essere più nel cuore del cuoco, e questo le provoca una profonda tristezza. Intanto Manuel si scontra con Pasquale, che si nasconde dalla Polizia, che lo sta cercando.

Manuel desidera mantenere il segreto, ha promesso di non dire a nessuno dove si nasconde Pasquale, ma in questo modo rischia di ritrovarsi nei guari, per questo gli viene chiesto di dire la verità.