Montrucchio e Alessia Mancini preparano l’albero di Natale: il risultato è pazzesco

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio preparano l’albero di Natale con in figli: il risultato è sorprendente. Fans estasiati: è boom di like!

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono una delle coppie più consolidate dello stars system. Entrambi lavorano nel mondo dello spettacolo e sono molto amati dal pubblico per la loro spontaneità. Lei ha debuttato giovanissima a Non è la rai, poi ha conquistato il titolo di letterina a Passaparola e in seguito ha partecipato a L’Isola dei famosi. Oggi è anche una foodblogger affermata, sui social ha un vasto seguito di fan. Montruccchio ha invece debuttato come concorrente del Grande Fratello da cui è uscito vincitore.

In seguito, sempre in modo garbato, ha intrapreso la carriera di conduttore e oggi è alla guida di diversi format. I due vip si sono incontrati casualmente e tra loro è stato subito amore. Nel 2003 sono convolati a nozze e dopo 20 anni sono ancora molto innamorati. Hanno due figli, Mya e Orlando che hanno rispettivamente 15 e 8 anni. Sono una bellissima famiglia e non mancano di pubblicare sui social alcuni dei loro momenti privati. Come ogni anno Alessia e Flavio hanno fatto il laro albero di Natale con largo anticipo.

In casa Montrucchio si respira già aria di festa, una gioia che i due volti tv non potevano non condividere con i tanti fans che li seguono fedelmente. Sui profili social è infatti apparso un video dove Flavio, Alessia e i loro figli preparano il loro bellissimo albero di Natale: immagini divertenti, che hanno coinvolto il pubblico. Diversi i commenti social: “Meraviglioso l’albero e meravigliosi voi”, e ancora: “Bellissimi voi grinchosi”. Iconico anche lo scatto finale dove la famiglia Montrucchio porta lo stesso pigiama a tema Grinch.

Alessia Mancini e Flavio: aria di festa a casa Montrucchio

“Noi odiaaaamo il Natale!!!”, questa la didascalia che accompagna il video che annuncia l’arrivo del Natale. Nonostante i Motrucchio si siano ispirati al Grinch è evidente che adorano le feste e il periodo che le precede. Del reso Alessia e Flavio non sono i soli vip ad aver anticipato di qualche giorno l’allestimento natalizio.

C’è da dire poi che l’albero di Natale finito è davvero strepitoso. Grande, verde, decorato con palle rosse e argento e una splendida stella rossa in cima come puntale. Un lavoro davvero magico che si ispira ai colori classici degli addobbi. Come ogni anno l’albero è posto al centro del salone, e ha tantissime luci che illuminano la stanza e l’ingresso.

Alessia ama addobbare la sua casa nel periodo festivo e sicuramente nei prossimi giorni mostrerà ai fan quanto Natale si respira nella sua abitazione, e quanto questa cosa la rende felice, come quando era bambina.