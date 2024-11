La manifestazione “Sardegna in viaggio” porta le bellezze dell’isola anche a New York

I costumi e le tradizioni della Sardegna hanno un fascino che va ben oltre i confini dell’isola. Recentemente, questa ricchezza culturale è stata splendidamente messa in mostra attraverso la campagna “Sardegna in viaggio”.

Promossa dalla Camera di commercio di Sassari, insieme al portale Visit Italy e a Punkomat, questa iniziativa ha valorizzato le manifestazioni del network Salude & Trigu, diventando un potente strumento di promozione turistica per il nord della Sardegna. Dalle parate di Napoli e Roma fino a New York, l’eco di questo progetto risuona forte e chiaro.

La campagna “Sardegna in viaggio” ha preso il via da Torralba e ha intrapreso un percorso che ha attraversato importanti città italiane, come Napoli, Roma e Milano, prima di approdare nella vivace Times Square di New York. Questo viaggio non è stato soltanto geografico, ma anche emblematico della determinazione di portare le tradizioni sarde al di fuori dei confini nazionali, donando nuova vita e risonanza. Gli eventi organizzati, come le sfilate con costumi tradizionali, sono stati pensati per catturare l’attenzione di un pubblico globale. I video delle manifestazioni sono stati proiettati con grande successo, facendo conoscere a una vasta audience l’anima autentica della Sardegna.

Eppure, l’obiettivo non è solo quello di mostrare i costumi colorati, bensì di far innamorare i visitatori di un’isola ricca di storia e cultura millenaria. Durante questo tour il presidente della Camera di commercio di Sassari, Stefano Visconti, ha sottolineato che la campagna sta creando un’immagine positiva della Sardegna, avvicinando gli interessati e stimolando la curiosità di coloro che non conoscono ancora questa destinazione da favola.

La connessione culturale con il mondo

La campagna “Sardegna in viaggio” non si ferma alla mera promozione turistica. Essa rappresenta un tentativo di creare una connessione emotiva e culturale tra la Sardegna e i visitatori di tutto il mondo. Con questo progetto, il focus è su un turismo consapevole, che va oltre il semplice soggiorno. È un invito a esplorare le meraviglie meno conosciute dell’isola, a scoprire le tradizioni, i sapori e le storie che la rendono unica.

Ogni evento, ogni manifestazione e ogni video proiettato lavorano in simbiosi per costruire una narrazione che stimola l’immaginazione e l’emozione di chi guarda. Non si tratta solo di visitare un luogo, ma di vivere un’esperienza che arricchisce e che crea legami duraturi. La Sardegna diventa così un sogno che si avvera, un luogo dove la tradizione incontra l’innovazione, e dove ogni viaggiatore può sentirsi parte di qualcosa di davvero speciale.

Eventi e iniziative: un palcoscenico per la Sardegna

La campagna “Sardegna in viaggio” è solo un tassello di una più ampia strategia di promozione turistica che ha radici profonde. Con oltre 200 giornate di eventi promossi dal network Salude & Trigu, i viaggiatori possono assistere a festival, sagre e manifestazioni che mettono in risalto le tradizioni culinarie sarde, l’artigianato locale e l’accoglienza tipica dell’isola.

Eventi come il Wine Week di Alghero e il Benvenuto Vermentino di Olbia sono solo picchi di un panorama ricco di proposte che esprimono l’essenza della Sardegna. Questo vasto programma è supportato dalla Camera di commercio, che ha investito un milione di euro per garantire che i tesori dell’isola siano sempre più a disposizione di un pubblico globale. Questo lavoro costante e sinergico è essenziale per consolidare la presenza e il prestigio della Sardegna nel panorama turistico internazionale, restituendo alla regione la rilevanza che merita.

In sintesi, “Sardegna in viaggio” rappresenta molto più di una semplice campagna promozionale. È un viaggio immersivo che porta alla luce la bellezza, la cultura e la tradizione di un’isola straordinaria, invitando tutti a farne parte.