Alfonso D’Apice: età, studi e lavoro, dove vive, Federica. Tutto sul gieffino

Alfonso D’Apice è uno dei gieffini più chiacchierati dell’edizione in corso del Grande Fratello. Cosa c’è da sapere sul suo conto.

I telespettatori lo hanno conosciuto nel corso della passata edizione di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti a cui ha partecipato con l’ex compagna Federica Petagna. La loro esperienza nel reality show condotto da Filippo Bisciglia è stata molto chiacchierata poiché, hanno partecipato al programma a causa della presunta gelosia di lui. Federica infatti ha detto che la sua vita sentimentale è stata fortemente condizionata dalle presunte imposizioni di Alfonso. Oggi non stanno più insieme e sono due concorrenti del Grande Fratello.

Alfonso è finito sotto la lente d’ingrandimento dei curiosi poiché si è avvicinato molto a Mariavittoria, sembrerebbe che tra i due stia nascendo un dolce sentimento e, dunque l’attenzione dei telespettatori nei loro riguardi e altissima. Per questo in molti si domandano che cosa faccia nella vita il giovane. Il venticinquenne è il direttore di un locale specializzato nell’organizzazione di eventi ed è originario della provincia di Napoli.

Alfonso D’Apice: tutto sul gieffino più amato dai telespettatori

Il suo lavoro consiste nella gestione e nel coordinamento di varie attività, nonostante sia molto giovane ha già macinato successi che lo hanno portato a dirigere un locale e, ad affermarsi nel settore degli eventi. Adora tenersi in forma e pratica diversi sport. Non si conosce molto riguardo alla sua famiglia, Alfonso è infatti riservato e preferisce tenere le sue questioni personali lontane dal clamore mediatico.

All’interno della casa del Grande Fratello si sta facendo apprezzare per fascino e carisma, il gieffino ha dimostrato di possedere una personalità forte ed empatica. Nel corso delle ultime settimane si è molto avvicinato a Mariavittoria, hanno infatti trascorso alcuni giorni nel Tugurio e sembrerebbe che sia scoccata la scintilla.

I telespettatori sperano che tra loro possa sbocciare l’amore. Il loro avvicinamento sta appassionando i fan, mentre il percorso di Sheila e Lorenzo sta facendo discutere. Sono tanti gli internauti che sulle pagine social dedicate al programma infatti hanno criticato gli atteggiamenti di entrambi.

Alcuni sostengono che Shaila e Lorenzo sono poco autentici e che avrebbero calcolato anche le discussioni, al fine di far parlare della loro relazione in puntata. Trattasi però di supposizioni, invero, sembrerebbe improbabile che sia tutto frutto di una messa in scena, poiché Shaila si è dimostrata amareggiata ed ha pianto molto a causa del repentino allontanamento di Lorenzo. Dunque è difficile credere che abbia mentito e che stia “solo” fingendo di aver incassato un duro colpo.