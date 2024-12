Ormone della fame, lo tieni a bada prima di Natale solo se fai così: amici e parenti vorranno sapere il tuo segreto

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, molti di noi iniziano a preoccuparsi per il consueto aumento di peso.

C’è un modo per mantenere il controllo sull’appetito e godere delle delizie natalizie senza sensi di colpa? Una recente ricerca suggerisce che l’ormone della fame, la grelina, potrebbe essere tenuto a bada con un’attività fisica più intensa.

La grelina è spesso definita come “l’ormone della fame” poiché gioca un ruolo cruciale nella regolazione dell’appetito. Quando i livelli di grelina nel corpo aumentano, la sensazione di fame si intensifica, inducendo a mangiare di più. Questo è particolarmente problematico durante le festività, quando il cibo abbonda e la tentazione di indulgere è alta.

Uno studio condotto dall’Università della Virginia ha esaminato l’effetto di diverse intensità di esercizio fisico sulla produzione di grelina. I ricercatori hanno coinvolto 14 partecipanti, sottoponendoli a sessioni di esercizio di varia intensità e monitorando i loro livelli di appetito. I risultati sono stati sorprendenti: l’esercizio fisico ad alta intensità era in grado di ridurre significativamente i livelli di grelina rispetto a sessioni di attività moderata o assente.

L’esperimento: come è stato condotto

I partecipanti allo studio sono stati invitati a digiunare durante la notte prima di completare una serie di esercizi su tre diversi livelli di intensità: nessun esercizio, esercizio moderato e esercizio ad alta intensità. Dopo ogni sessione, i partecipanti dovevano riportare le loro sensazioni riguardo all’appetito, alla sazietà e al desiderio di mangiare.

I ricercatori hanno anche analizzato i campioni di sangue per misurare i cambiamenti nei livelli di grelina. I risultati hanno mostrato che dopo l’esercizio ad alta intensità, i livelli di grelina si riducevano in modo significativo, mentre l’appetito percepito diminuiva. Questo effetto era particolarmente pronunciato nelle donne.

Kara Anderson, endocrinologa dell’Università della Virginia e co-autrice dello studio, ha commentato: «Abbiamo scoperto che l’esercizio fisico ad alta intensità sopprime i livelli di grelina più di quello a intensità moderata. Gli individui si sentivano meno affamati dopo un esercizio ad alta intensità». È interessante notare che il legame tra l’intensità dell’esercizio e la riduzione della grelina sembra essere connesso all’aumento dei livelli di lattato nel sangue, un sottoprodotto del metabolismo muscolare che si verifica quando ci si allena intensamente.

I ricercatori hanno identificato un punto critico in cui la produzione di lattato inizia a superare la capacità del corpo di gestirlo. A questo punto, i livelli di grelina iniziano a diminuire, contribuendo a una sensazione di sazietà. Questo suggerisce che per ottenere una soppressione della grelina, è necessario esercitarsi al di sopra di una certa soglia di intensità.

Tuttavia, è importante notare che il legame tra esercizio fisico e fame è complesso e può variare a seconda di fattori come la durata dell’allenamento e le caratteristiche individuali. Per esempio, in alcune persone, l’esercizio di lunga durata potrebbe portare a un aumento dell’appetito, mentre sessioni brevi e intense tendono a ridurlo.

Con l’avvicinarsi delle festività, incorporare sessioni di esercizio ad alta intensità nella propria routine potrebbe rivelarsi una strategia efficace per controllare l’appetito. Non solo potresti sentirti più energico e in forma, ma potresti anche arrivare a tavola con meno voglia di esagerare.

È interessante considerare che, oltre a tenere a bada la grelina, l’esercizio fisico regolare porta con sé una serie di benefici per la salute, inclusa la riduzione dello stress, che è particolarmente utile durante il frenetico periodo natalizio. Infatti, il movimento aiuta a liberare endorfine, migliorando l’umore e contribuendo a creare un approccio più positivo nei confronti delle abbuffate festive.