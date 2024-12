Anticipazioni Endless Love, finalmente una gioia per Kemal: svolta epica!

Endless Love spoiler: finalmente per Kemal arriva una buona notizia. Tutto sta per cambiare per il giovane. Cosa accadrà.

Continua il grande successo della soap opera turca che si prepara per il gran finale di stagione. Tra amori passionali e coinvolgenti, efferate vendette, intrighi e passioni, la fiction è alle battute d’arresto. Il racconto dei due protagonisti è infatti in dirittura d’arrivo, confermandosi una delle serie più seguite degli ultimi anni.

La soap opera ha raggiunto infatti picchi del 20% di share durante il prime time. L’intuizione dei vertici di Mediaset era giusta, gli ascolti infatti si sono confermati ottimi, dimostrando che i prodotti televisivi made in Turchia sono molto apprezzati dai telespettatori italiani. Proprio per tale motivo, i vertici del Biscione hanno ripristinato l’appuntamento pomeridiano con i due protagonisti.

Attenzione però perché a breve tutto cambierà. Pier Silvio Berlusconi infatti con la sua squadra sta lavorando assiduamente per vincere la sfida dell’auditel e, dunque, i palinsesti delle varie reti Mediaset cambiano repentinamente. A partire da gennaio 2025 infatti la amatissima soap opera verrà sostituita dalla new entry Tradimento. Andrà in onda dalle 14:10 alle 14:45 su Canale 5. Trattasi di un’amatissima serie attualmente in onda domenica sera.

Endless Love anticipazioni: cambia tutto per Kemal, cosa accadrà nelle prossime puntate

Nell’attesa di queste grandi novità i telespettatori ricercano in rete le informazioni circa le prossime puntate di Endless Love: ecco dunque cosa devono aspettarsi. Galip verrà arrestato per il tentato omicidio di Leyla. Kemal ricatterà Emir costringendolo a fare una scelta importante.

Endless Love anticipazioni: cambia tutto per Kemal, cosa accadrà nelle prossime puntate (Fonte @mediasetinfinity) saredegnaoggi.it

Soydere sarà disposto a far fallire la holding, fornendo all’autorità il nome di un’azienda con cui Galip ha fatto affari loschi, se Emir non darà il divorzio a Nihan. Quest’ultimo non riuscirà a dire di no e, nel giro di pochi giorni, metterà fine alle nozze con la donna e si sposerà con Zeynep, che aspetta un figlio da lui.

Sarà il primo passo che porterà poi Kemal a riconoscere Deniz come sua figlia. Diventerà dunque il marito di Nihan e, Kemal presenterà grazie all’avvocato Zehra, una richiesta per il test del DNA per Deniz. Emir non potrà ostacolare più nulla. Il test sarà compatibile al 99,9% con quello di Kemal.

L’uomo potrà dunque tirare un sospiro di sollievo e nel corso poi dell’udienza, con Nihan accanto a sé riuscirà a riconoscere Deniz come sua figlia. Dunque, la questione si risolverà nel migliore dei modi anche se Emir sarà accecato dall’odio e dalla sete di vendetta.