“Ci siamo massacrati”, la confessione della protagonista di Ballando con le Stelle

Una protagonista di Ballando con le Stelle ha fatto una confessione inaspettata che riguarda la sua sfera privata. Ecco cosa ha detto.

Il famoso talent show Rai continua ad ottenere un grande successo nel piccolo schermo e, condotto ormai da anni da Milly Carlucci, è diventato un vero punto di riferimento per il mondo dello spettacolo. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono ad ogni puntata.

In modo del tutto inatteso, è adesso arrivata una confessione di un volto amatissimo del programma artistico. Le sue parole hanno subito fatto il giro del web.

Cosa ha confessato la protagonista di Ballando con le Stelle

Si tratta proprio dell’amatissima Federica Pellegrini, che sta quest’anno partecipando al noto talent e che ha iniziato questa avventura televisiva insieme al ballerino professionista Angelo Madonia. Quest’ultimo è stato però improvvisamente mandato via dalla produzione, e al suo posto è arrivato Samuel Peron che, poco prima della puntata, si è infortunato ed è stato sostituito da Pasquale La Rocca. Sul fronte sentimentale, di lei si sa già che è felicemente sposata con Matteo Giunta e che da lui ha avuto la piccola Matilde. I due sono innamoratissimi e sempre molto uniti.

Nel corso di un’intervista rilasciata di recente per La Stampa, la Pellegrini ha però parlato di quanto accaduto con il suo ex fidanzato Filippo Magnini. La loro relazione è infatti durata sei anni, dal 2011 al 2017, ma è terminata non positivamente e a parlarne è stata proprio la diretta interessata. “Io e lui ci siamo massacrati“, ha infatti esordito la nuotatrice, “quindi è evidente che non eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra“. Qualche tempo fa lo stesso Magnini aveva dichiarato, in un’intervista, che la loro è stata una bellissima storia e che lui ha sofferto molto prima di voltare pagina definitivamente. Oggi è infatti molto felice accanto alla showgirl Giorgia Palmas, che lo ha anche reso mamma della piccola Mia nel 2020.

La Pellegrini ha invece pronunciato il fatidico sì nel 2022 con il suo Matteo, e la loro è stata una cerimonia molto romantica che si è tenuta a Venezia. Il 3 gennaio 2024 è nata la figlia Matilde. Entrambi sono ora persone molto felici e serene, contente delle pieghe che hanno preso le loro rispettive vite sentimentali e professionali. Oltre all’amore, anche il lavoro continua a brillare.