Jannik Sinner vince gli US Open, diventando il primo tennista maschile italiano a riuscirci: la dedica toccante del campione

L’altoatesino porta a casa il secondo slam della stagione e rivolge il suo pensiero alla zia che sta affrontando un difficile momento per un problema di salute

Jannik Sinner ha conquistato un altro incredibile successo trionfando agli US Open contro lo statunitense Taylor Fritz in una finale dominata. Il tennista altoatesino si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5, ottenendo così il suo secondo titolo del Grande Slam, dopo il successo agli Australian Open di gennaio. Una prestazione impeccabile che lo conferma come uno dei più grandi talenti del tennis mondiale, consolidando la sua posizione di numero uno al mondo.

La finale contro Fritz ha mostrato un Sinner in forma smagliante. Nonostante Fritz avesse il sostegno del pubblico di casa e fosse considerato in grandissima forma, non è mai riuscito a impensierire seriamente l’italiano. Ogni punto cruciale della partita è stato conquistato con freddezza e determinazione da Sinner, che ha saputo gestire i momenti di maggiore tensione con grande maturità. Il dominio di Sinner si è fatto sentire fin dai primi scambi, con un controllo impeccabile del gioco e un servizio potente che ha lasciato poco spazio a Fritz.

Questa vittoria, oltre a valere il prestigioso trofeo degli US Open, ha portato nelle tasche di Sinner un premio di 3 milioni e 600 mila dollari e 2.000 punti in classifica, consolidando ulteriormente il suo primato mondiale. Il 2024 si è rivelato un anno straordinario per il giovane tennista italiano, che ha vinto sei tornei su sei finali giocate, mantenendo un incredibile record di 55 vittorie e solo 5 sconfitte. La sua ascesa ha spezzato l’egemonia di lungo corso di leggende come Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, aprendo una nuova era per il tennis mondiale.

Un anno da record e una dedica speciale

Il successo di Sinner, il secondo Slam dell’anno dopo quello ottenuto in Australia, lo colloca tra i grandi del tennis italiano e internazionale. Nessun tennista italiano, nell’Era Open, aveva mai vinto due tornei del Grande Slam in singolare. Prima di lui, solo grandi nomi come Adriano Panatta, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta avevano conquistato un Major, ma Sinner, con i suoi 23 anni, sta riscrivendo la storia del tennis azzurro.

Dopo la vittoria l’altoatesino ha voluto mostrare anche il suo lato più umano. Durante la premiazione infatti, ha dedicato la vittoria alla zia, che sta affrontando un momento di salute particolarmente difficile. Le parole di Sinner, con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione, hanno toccato profondamente il pubblico e hanno fatto il giro del mondo: “Amo il tennis e mi alleno tanto per giocare partite del genere, ma c’è una vita fuori dal campo. Dedico questo titolo a mia zia che non sta molto bene e non so quanto tempo ancora rimarrà con me”.

Sinner ha spiegato come la zia abbia un ruolo fondamentale nella sua vita personale, motivo per cui la sua malattia lo ha colpito profondamente. Solitamente riservato sulla sua vita privata, in questa occasione il campione ha scelto di condividere il suo dolore e la sua preoccupazione: “Auguro a tutti tanta salute”, ha concluso, “perché purtroppo non sempre è possibile averla”.