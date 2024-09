Dramma Inter, infortunio per un altro pilastro di Inzaghi: salterà il derby

Brutte notizie in casa Inter, Inzaghi perde un fedelissimo per la sfida Champions con il Manchester City e (forse) per il derby.

Le ultime notizie provenienti dal campo dell’Inter non sono delle più rassicuranti per i tifosi e per l’allenatore Simone Inzaghi. Dopo un pareggio ottenuto soltanto nel finale di partita contro il Monza, si aggiunge un’altra preoccupazione legata alla condizione fisica di uno dei giocatori chiave della rosa nerazzurra.

Uno degli uomini fondamentali per gli schemi tattici di Inzaghi, ha accusato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Questo infortunio arriva in un momento particolarmente delicato della stagione, con l’Inter che si appresta ad affrontare impegni cruciali sia in campionato che nelle competizioni europee.

Problemi per Dimarco: quanto resterà fuori l’esterno

Federico Dimarco verrà sottoposto a ulteriori valutazioni mediche nella giornata di oggi per stabilire l’entità esatta del problema. Tuttavia, è già certo che non potrà essere della partita nel primo match di Champions League stagionale contro il Manchester City all’Etihad Stadium. L’affaticamento muscolare subito da Dimarco getta ombre anche sulla sua presenza nel derby contro il Milan previsto per il prossimo weekend. Una partita che ogni giocatore sogna di disputare e che Federico Dimarco non vorrebbe assolutamente perdere.

Di fronte a questa situazione, Simone Inzaghi si trova ora nella necessità di trovare una soluzione valida per sostituire Dimarco senza perdere equilibrio e qualità sulla fascia sinistra. L’opzione più probabile sembra essere quella dell’inserimento dal primo minuto di Carlos Augusto. Il brasiliano ex Monza potrebbe quindi ritrovarsi titolare nella sfida cruciale di mercoledì contro la squadra allenata da Pep Guardiola. La sua prestazione sarà determinante non solo per l’esito del match ma anche per convincere lo staff tecnico sulla sua affidabilità in vista dei prossimi impegni.

La gestione degli impegni ravvicinati tra le competizioni con l’Inter e gli appuntamenti con la Nazionale italiana sta mettendo a dura prova la resistenza fisica dei giocatori nerazzurri. Questo episodio mette in evidenza quanto sia importante avere una rosa ampia e versatile capace di far fronte alle eventualità senza perdere competitività.