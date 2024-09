Mediaset blocca Maria De Filippi: tutte le indiscrezioni sullo show più amato

Anche lo show amato può essere bloccato dai “piani alti”: è quello che sta accadendo in casa Mediaset con la trasmissione di Maria De Filippi.

Pessime notizie per i fan di Amici. Le ultime indiscrezioni social rivelano che il debutto del programma condotto da Maria De Filippi potrebbe subire un ulteriore ritardo. Originariamente previsto per questa domenica, 15 settembre, un cambio improvviso nei palinsesti ha posticipato l’inizio al 22 settembre.

Ora, sembra che anche questa nuova data sia a rischio. Analogamente, anche Uomini e Donne, altro fiore all’occhiello della De Filippi, sta incontrando difficoltà nella programmazione delle sue trasmissioni. La situazione attuale ha scatenato un’ondata di proteste sui social, dove la disperazione dei fan è palpabile.

Amici 24, slitta ancora l’inizio: che succede in casa Mediaset

Settembre si sta rivelando un vero e proprio incubo per gli appassionati dei programmi cult di Maria De Filippi: tanto Amici quanto Uomini e Donne sono in stand by. Nonostante le prime registrazioni del dating show siano già state effettuate – con le relative indiscrezioni che circolano online – resta incerta la data della loro messa in onda.

Per quanto riguarda Amici 24, dopo il successo dell’ultima edizione, i fan attendevano con ansia l’inizio della nuova stagione fissato per il 15 settembre. Tuttavia, sono stati accolti da una spiacevole sorpresa. Le voci suggeriscono che i palinsesti Mediaset siano congestionati, forse a causa dell’introduzione della versione autunnale di Temptation Island, portando così a continui rinvii.

Le reazioni al post che annunciava l’ultimo slittamento non si sono fatte attendere: i commenti dei fan spaziano dall’ironia alla frustrazione. Mentre alcuni cercano di sdrammatizzare la situazione con battute: “Mo’ inizia l’8 giugno”, altri esprimono apertamente il loro disappunto per i continui rinvii: “È già tre volte che viene rimandato”. Tra le fila degli appassionati serpeggia anche un certo pessimismo: c’è chi teme che quest’anno Amici possa non andare in onda affatto: “Scommettiamo che quest’anno non si farà vedo troppi slittamenti di date”.

Non mancano poi tentativi di spiegare razionalmente il ritardo nella programmazione del talent show più amato d’Italia. Alcuni ricordano come fino a pochi anni fa il programma avesse una programmazione diversa, mentre altri attribuiscono lo slittamento alla sovrapposizione con Temptation Island. In questo clima d’incertezza e speranza mista a frustrazione crescente tra gli appassionati resta da vedere se verrà annunciata una data definitiva senza ulteriori rinvii.