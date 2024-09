Oroscopo 17 Settembre, inizio settimana da prendere con le pinse: a questi segno poche cose andranno lisce come l’olio

Questi segni avranno non pochi problemi questa settimana: vediamo quali segni scendono nella classifica dell’Oroscopo.

Cosa ci annuncia l’Oroscopo di questa settimana? Diversi segni non vivranno certo bene i prossimi giorni che ci conducono verso l’autunno 2024.

In particolare, tre segni avranno diverse difficoltà – in molti campi – in queste settimana ma non devono demordere. Ecco chi scende e chi sale.

Oroscopo della settimana: chi scende e chi sale

Il lunedì si apre con riflessioni profonde per gli Ariete, invitati a esplorare le dinamiche nascoste sia nel contesto lavorativo che familiare. La presenza del nostro satellite suggerisce una particolare attenzione alle dinamiche lavorative, potendo rivelare alleati inaspettati.

Per i Toro, invece, l’energia positiva dell’astro notturno promette armonia familiare e nuove opportunità professionali, segnando il momento ideale per organizzare le finanze e dedicarsi al benessere mentale. I Gemelli sono chiamati alla cautela: le disarmonie astrali consigliano di posticipare decisioni importanti, ponendo l’accento sulla salute personale per evitare stress.

I Cancro ricevono un impulso energetico positivo che beneficia soprattutto le relazioni familiari e sentimentali, creando un ambiente favorevole all’accoglienza di idee innovative in ambito lavorativo. Per i Leone, è tempo di riflessioni finanziarie profonde, l’ottava casa porta energia concentrata utile a pianificazione finanziaria ed investimenti. La Vergine dovrà gestire tensioni con pazienza e diplomazia a causa delle configurazioni astrali sfavorevoli che influenzano sia la sfera familiare che quella professionale.

Questo lunedì si rivela particolarmente significativo per Bilancia, Scorpione e Capricorno grazie all’influenza positiva della Luna. I Bilancia trovano determinazione nelle sfide lavorative, gli Scorpione godono di energia favorevole al successo professionale ed al rafforzamento dei legami familiari.

Mentre i Capricorno possono approfittare dell’influsso astrale per avanzamenti nei progetti ambiziosi. Gli Acquario riflettono su strategie finanziarie innovative promettenti stabilità futura, mentre i Pesci godono di intuizioni brillanti sul lavoro ed armonia in ambito familiare, sottolineando l’importanza della cura della propria salute fisica ed emotiva.