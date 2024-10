Infarto, attenzione a questi sintomi che si manifestano di notte

Bisogna prestare molta attenzione alla sintomatologia notturna legata all’infarto, saper riconoscere i segnali può salvare la vita.

Le persone che soffrono di cuore o di apnea notturna sapranno sicuramente cosa è l’infarto nel sonno, una particolare condizione che avviene quando uno o più vasi sanguigni si ostruiscono, bloccando così il flusso del sangue che deve arrivare al cuore.

Generalmente è un’ostruzione provocata da un coagulo di sangue o da un cumulo di placca nelle arterie coronarie, quando questo flusso di sangue verso il cuore è interrotto, provoca una sofferenza del muscolo cardiaco con conseguente gravi, come un’ischemia. La patologia conosciuta come “infarto fulminante durante il sonno” se non presa per tempo può avere conseguenze drammatiche.

Infarto nel sonno, cosa succede e perché è bene riconoscerlo

Mentre un infarto nelle ore di veglia può essere riconosciuto per tempo, nel sonno è chiaro che avvertire i sintomi potrebbe essere più complesso e dunque non intervenire subito potrebbe avere effetti disastrosi. Per questo motivo è importantissimo saper riconoscere i vari segnali che si manifestano prima di questa condizione, vedendo se ci sono relazioni tra la qualità del riposo e i problemi cardiaci.

L’infarto del sonno nello specifico si manifesta quando il muscolo cardiaco entra in sofferenza, si blocca il flusso del sangue e questo porta alla morte delle cellule, che può causare gravi danni o in casi peggiori il decesso. Diverse ricerche hanno evidenziato che esiste una correlazione tra i problemi del sonno e la comparsa di questo terribile infarto, ci sarebbe un’incidenza alta tra l’insonnia e il verificarsi di un infarto del sonno. E’ stato riscontrato come l’associazione più elevata avviene quando un individuo dorme 5 ore a notte o meno.

Come si può quindi prevenire l’infarto del sonno? Sicuramente la prima cosa è quella di avere uno stile di vita sano, dunque seguire un’alimentazione corretta, tenere sotto controllo il livello di colesterolo nel sangue, fare attività fisica, evitare alcol e fumo e monitorare costantemente la pressione arteriosa e qualora sia alta, rivolgersi subito a un medico.

Diversi studi hanno evidenziato come mangiare in modo sano e corretto, evitando cibi che appesantiscano, sia più che benefico e riduce il rischio di infarto. Ci sono poi terapie da seguire per ridurre le apnee notturne e ridurre così il rischio di infarto nel sonno, in questo caso è sempre opportuno rivolgersi a un esperto, che saprà indicare le corrette cure da seguire.