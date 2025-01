Per due volte nella Hall of Fame nel 2025? Il campione dal talento cristallino ci crede

C’è un atleta molto amato in NBA che potrebbe conquistare per ben due volte la Hall of Fame nel 2025, ecco chi è

Negli Stati Uniti d’America tendono sempre a premiare i loro migliori giocatori. Coloro che si sono particolarmente distinti nel corso della carriera possono finire nella Hall of Fame del loro sport.

Ciò accade comunemente con le leghe professionistiche che ci sono negli USA. In particolare, gli appassionati di basket attendono con ansia coloro che verranno nominati per entrare a far parte della Hall of Fame della NBA.

Si tratta di campioni che hanno fatto sognare centinaia di tifosi e hanno contribuito a rendere il basket americano il migliore del mondo.

Ora sembra addirittura che ci sia un talento che possa finire per ben due volte nella Hall of Fame NBA nel 2025. Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo riguardo.

NBA Hall of Fame, ecco chi potrebbe finirci due volte

Ci sono davvero tanti candidati per la Hall of Fame dell’NBA con tantissimi nominati che poi vengono selezionati nel corso dell’anno. Anche per il 2025 c’è una lunga lista di candidati che potrebbe ottenere questo prestigioso riconoscimento. Alcuni dei nomi più famosi sono Mickey Arison, braccio destro della leggenda Pat Riley, i coach Doc Rivers e Billy Donovan e il coach dell’università Gonzaga Mark Few.

Ovviamente, ci sono anche alcuni giocatori che potrebbero entrare a far parte della Hall of Fame. Quest’istituzione ha cambiato recentemente le sue regole e ora i giocatori dovranno aspettare solo 2 anni dopo il ritiro per essere nominati e riuscire a ottenere il riconoscimento. Tra questi ci sono Dwight Howard e Marc Gasol. Tuttavia, c’è anche un giocatore che potrebbe finirci due volte. Si tratta di Carmelo Anthony. Difatti, Anthony è stato nominato individualmente e potrebbe entrare anche come membro della nazionale USA di basket che partecipò alle Olimpiadi del 2008. Insomma, nel 2025 potrebbe esserci un nuovo record per lui.

La carriera del campione

Nel corso della sua carriera, Carmelo Anthony non è mai riuscito a vincere un anello NBA. Tuttavia, è da molti considerato una leggenda e uno dei migliori scorer nella storia della lega. In particolare, Carmelo ha fatto sognare i suoi tifosi quando giocava con i New York Knicks e con i Denver Nuggets.

Negli ultimi anni della sua carriera si è trasferito ai Los Angeles Lakers per provare a vincere insieme a LeBron James ma non è riuscito in quest’impresa. Tuttavia, avendo conquistato anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi, è un probabile Hall of Famer del 2025.