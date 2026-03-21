Viaggiare in Romania nel 2026: nuove rotte Wizz Air da Milano Malpensa rendono tutto più facile

Milano Malpensa si prepara a diventare un vero e proprio ponte verso la Romania. Nel 2026, Wizz Air lancerà nuove rotte dirette verso alcune città romene meno frequentate, ma ricche di storia e vitalità. Non più solo le solite destinazioni: il Nord Italia si collegherà a luoghi dal fascino autentico, perfetti per chi cerca avventure fuori dai percorsi battuti. Viaggiare senza scali, risparmiando tempo e fatica, è ora più facile che mai.

Da Milano Malpensa a Cluj e Iași: le novità di Wizz Air

A partire da maggio 2026, sarà possibile volare direttamente da Milano Malpensa a due città rumene di rilievo. Cluj, considerata il cuore culturale e accademico della Transilvania, unisce la vitalità dei giovani a un ricco patrimonio storico. I voli saranno disponibili quattro giorni a settimana: martedì, giovedì, sabato e domenica.

Poi c’è Iași, la seconda città più grande dopo Bucarest, famosa per un’eleganza sobria che nasconde tradizioni profonde e un ruolo chiave nella storia moderna della Romania. I collegamenti verso Iași partiranno il 20 maggio 2026, con voli il lunedì, mercoledì e venerdì. Chi conosce solo Bucarest potrà così scoprire nuovi angoli del Paese senza dover cambiare aeroporto o affrontare disagi.

Queste rotte si inseriscono in un quadro più ampio: oggi la Romania è collegata ai principali aeroporti italiani, da Roma a Bologna, da Napoli a Catania. E c’è spazio anche per destinazioni meno battute, come Timișoara o Bacău. La concorrenza tra compagnie low cost, con nomi come Ryanair e Aeroitalia, sta rendendo tutto più accessibile e conveniente.

Il 2026, un anno ricco di eventi culturali in Romania

Oltre alla comodità dei voli, il 2026 promette di essere un anno speciale per chi vuole vivere la Romania a 360 gradi. Si celebra infatti l’Anno Brâncuși, in onore del grande scultore Constantin Brâncuși, con i suoi 150 anni dalla nascita. Le città principali, a cominciare da Bucarest, ospiteranno mostre, esposizioni fotografiche e approfondimenti in luoghi simbolo come il Palazzo del Parlamento e il Museo Nazionale d’Arte.

A maggio, la capitale sarà animata dal World New Music Days “Columna Infinita”, un festival internazionale dedicato alla musica contemporanea e sperimentale, un omaggio diretto all’eredità di Brâncuși. Tra concerti, spettacoli e installazioni, Bucarest si mostrerà sotto una luce nuova, quasi futuristica.

A Cluj, l’estate si accende con eventi di richiamo europeo. L’Electric Castle trasforma il Castello Banffy in un palcoscenico di luci, musica e scenografie da vivere in prima persona. L’Untold Festival porta invece sul palco star internazionali della musica elettronica, attirando migliaia di fan. Il Transilvania International Film Festival conferma Cluj come punto di riferimento per il cinema e la creatività.

Non solo le mete più note: anche Craiova si fa notare con il Puppets Occupy Street Festival. A fine estate, le strade si riempiono di figure giganti, spettacoli interattivi e installazioni, trasformando la città in un teatro a cielo aperto, pieno di colori e fantasia.

Italia e Romania: un legame più forte grazie ai nuovi voli

L’aumento dei collegamenti aerei ha effetti concreti sul turismo e sugli scambi culturali tra Italia e Romania. Le nuove rotte da Milano Malpensa rendono più facile viaggiare, ma spingono anche il settore turistico e le attività legate agli eventi culturali.

Viaggi brevi, weekend fuori porta o soggiorni più lunghi: tutto diventa più semplice, e città prima poco frequentate dal turismo italiano guadagnano nuova attenzione. I voli diretti da aeroporti italiani importanti rendono la Romania una meta accessibile, sia in termini di tempo che di costi.

A tutto questo si aggiunge un calendario fitto di festival, mostre e iniziative che animano le città rumene durante tutto l’anno. Il risultato è un mix che attira chi cerca non solo un viaggio da cartolina, ma un’esperienza autentica e culturalmente stimolante, in un’Europa sempre più connessa.

Milano Malpensa si conferma così un punto di riferimento strategico nei rapporti tra Italia e Romania, facilitando l’incontro tra due mondi ricchi di storia e cultura. I dati del 2026, tra nuove rotte e grandi celebrazioni, non fanno che confermare questa tendenza.