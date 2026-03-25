Vacanze di primavera: offerte Ryanair per mete soleggiate e mare a prezzi imbattibili fino a maggio 2026

Il sole tarda a farsi sentire, ma Ryanair ha già acceso la febbre da estate. Da ora fino al 26 marzo, si può prenotare un volo low cost per partire quando si vuole, dal primo aprile fino a fine maggio 2026. Spiagge da sogno, città d’arte affascinanti: tutto a portata di tasca, con tariffe così basse da far venire voglia di una fuga immediata, anche solo per un weekend con il bagaglio a mano. Caldo e mare non aspettano l’estate, Ryanair anticipa i tempi.

Milano Bergamo-Alghero, un tuffo tra storia catalana e mare cristallino a 17 euro

Volare da Milano Bergamo ad Alghero a soli 17 euro a tratta è un’occasione da non perdere, soprattutto con date disponibili nei weekend. Alghero non è solo mare: il suo centro storico, con strade di pietra e torri medievali illuminate sul mare, racconta una storia di tradizioni catalane ancora vive. La spiaggia del Lazzaretto è a due passi dal cuore della città, ideale per chi vuole unire relax e passeggiate.

Da qui si può facilmente raggiungere la grotta di Nettuno, con la barca dal porto o scendendo la scalinata dell’Escala del Cabirol, 654 gradini scolpiti nella roccia. In primavera, quando l’acqua è ancora fresca ma piacevole, la Baia di Porto Conte, a una ventina di minuti in auto, regala paesaggi naturali incontaminati e spiagge poco affollate. Aprile e maggio sono il momento giusto per godersi la Sardegna senza la calca estiva, a prezzi contenuti.

Bari-Dubrovnik, il Mediterraneo tra mura antiche e isole da sogno sotto i 17 euro

Da Bari a Dubrovnik con meno di 17 euro: un’offerta che parla da sola. La città croata è una delle più belle del Mediterraneo, famosa per le sue mura imponenti e i tetti arancioni affacciati sul mare limpido. Il centro storico, con vicoli di pietra bianca, è celebre anche come set per film e serie tv.

La fine della primavera è il periodo perfetto per visitarla senza la ressa dei turisti. Da non perdere l’isola di Lokrum, un’oasi di pace a due passi, o le spiagge di Lapad. Per gli appassionati di Game of Thrones, i tour tematici risvegliano i ricordi delle ambientazioni della serie. Cultura e natura si mescolano in una meta completa e suggestiva, a due passi dall’Italia.

Pisa-Ibiza, la primavera dell’isola più autentica a prezzi low cost

Ibiza cambia volto in primavera: meno caos, più autenticità. Volare da Pisa a Ibiza con un biglietto sotto i 17 euro apre la porta a un’isola diversa. Prima dell’arrivo del turismo di massa, si possono scoprire calette nascoste tra la macchia mediterranea, partecipare ai mercatini hippy come quello di Las Dalias e passeggiare nel centro storico di Dalt Vila, patrimonio dell’umanità.

Le spiagge di Cala Conta e Cala Saladeta offrono acque limpide senza la folla estiva e senza dover prenotare mesi prima. Gli hotel mantengono prezzi ragionevoli, rendendo il soggiorno piacevole senza spendere troppo. Tra aprile e maggio si può vivere un’isola più genuina, lontana dallo stereotipo di meta solo per feste.

Offerte Ryanair: come non perdere l’occasione

La vera novità è la possibilità di viaggiare nei weekend, perfetti per brevi pause che rigenerano. Prezzi bassi, destinazioni di grande fascino e posti limitati: chi vuole approfittarne deve muoversi in fretta.

La scelta più comoda è viaggiare con solo il bagaglio a mano, per partenze più veloci e leggere. Le mete spaziano dal mare cristallino alle città d’arte, offrendo un mix di paesaggi e cultura da scoprire. Ogni viaggio è un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per chi vuole risparmiare tempo e soldi nei primi mesi dell’anno.

Ryanair apre così la porta a un turismo più dinamico, pensato per chi non vuole aspettare l’alta stagione per staccare la spina. Ora non resta che scegliere la meta e prenotare prima che i posti finiscano.