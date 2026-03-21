Giardini Butchart in Canada: la trasformazione da cava a paradiso floreale sull’Isola di Vancouver

Nel 1904, una cava di calcare sull’Isola di Vancouver giaceva abbandonata, un luogo spento e grigio, residuo di un’industria ormai ferma. Jennie Butchart guardò oltre quel paesaggio desolato, vedendo non solo pietre e polvere, ma un potenziale nascosto. Quel che nacque da quel sogno è oggi uno dei giardini botanici più celebri al mondo, un’oasi di colori e vita in un tempo e luogo impensabili. La trasformazione fu radicale: da cava deserta a paradiso verde, un capolavoro che ha riscritto la storia di quell’angolo dell’Isola.

Una visione che ha rivoluzionato il paesaggio

All’inizio del Novecento, intorno alla cava regnava il silenzio di un’industria spenta. Robert Butchart, marito di Jennie, gestiva con fatica l’estrazione del calcare per il cementificio. Lei, invece, guardava quel vuoto con occhi diversi. Nonostante il terreno arido e spoglio, iniziò a immaginare come ridare vita a quell’area devastata. All’inizio sembrava un’idea folle: come trasformare un luogo scavato a fondo in un angolo pieno di vita e colore? La risposta arrivò passo dopo passo, con pazienza e tanta dedizione.

Al centro di tutto c’è il Sunken Garden. La cava conserva ancora le sue pareti rocciose, ora ricoperte di rampicanti e piante che formano un anfiteatro naturale. Una collina di calcare è diventata un belvedere, mentre sentieri sinuosi accompagnano i visitatori in un percorso studiato per stupire a ogni curva. Il progetto prese forma in fretta e divenne un mix perfetto di natura e architettura.

Oggi il complesso supera i 22 ettari. La famiglia Butchart ne è ancora proprietaria, nonostante oltre un milione di persone lo visiti ogni anno. Nel 2004 il governo canadese lo ha riconosciuto come sito storico nazionale, sottolineandone il valore culturale e paesaggistico. Camminando tra i sentieri, si percepisce la storia di un luogo che è passato dalla pietra a un’esplosione di fiori.

I giardini: un caleidoscopio di colori e profumi

I Giardini Butchart non sono un semplice parco, ma un viaggio attraverso ambienti diversi, ciascuno con la sua atmosfera. Il Sunken Garden conserva il ricordo della cava: qui si gioca con profondità e volumi, tra rocce e verde rigoglioso. La Ross Fountain aggiunge un tocco di vitalità con l’acqua che zampilla, trasformando il cuore del parco in un luogo vivo e dinamico.

Poi c’è il Giardino delle Rose, dove la scena cambia completamente. Centinaia di specie di rose riempiono l’aria di profumi intensi e colori vivaci. Oltre 140 varietà e 2.500 piante, tra rampicanti, floribunde e ibridi di tè, fanno di quest’area una festa per gli occhi e il naso. Le aiuole sono disposte con cura, mentre archi fioriti creano gallerie di petali che invitano a soffermarsi e a godersi ogni dettaglio.

Il Giardino Giapponese si apre con un tradizionale torii rosso. Qui, ruscelli sinuosi si snodano per circa 200 metri, circondati da aceri, rododendri e azalee che cambiano volto con le stagioni. L’acqua domina il paesaggio, regalando un’atmosfera di calma e riflessione.

Non manca il Giardino Italiano, nato da un vecchio campo da tennis della famiglia Butchart. Con la sua statua di Mercurio e la vasca fiorita, ricorda una piazza privata europea, elegante e raccolta. Infine, il Giardino Mediterraneo, che ospita piante resistenti alla siccità provenienti da tutto il mondo, dimostrando come il clima locale permetta di coltivare specie insolite per il Canada.

Il fascino dei giardini in ogni stagione

Visitare i Giardini Butchart significa vivere un’esperienza diversa a seconda del periodo dell’anno. In primavera, il terreno si riempie di tulipani, narcisi e giacinti che colorano il paesaggio con una tavolozza vibrante. È uno spettacolo che attira appassionati da ogni parte.

L’estate porta nuova energia: il Sunken Garden si veste di piante annuali dai colori intensi, mentre il Giardino delle Rose esplode in tutta la sua gloria. Di sera il parco si illumina con luci studiate per esaltare ogni fiore e curva, creando un’atmosfera quasi magica. Spettacoli musicali sul prato principale completano l’esperienza.

L’autunno trasforma il complesso in un tripudio di rosso, oro e ruggine. Gli aceri giapponesi brillano nel Giardino Giapponese, regalando uno spettacolo perfetto per chi ama la natura che cambia. Le temperature più fresche esaltano i contrasti, invitando a passeggiate lente e rilassanti.

Durante le feste natalizie, i giardini si vestono di luci e decorazioni, con installazioni a tema e persino una pista di pattinaggio all’aperto. L’atmosfera si fa festosa, unendo magia e natura in un mix unico.

Oltre ai fiori, il parco offre ristoranti e caffè in edifici storici, tra cui la vecchia casa della famiglia Butchart. Negozi specializzati vendono semi e prodotti per il giardinaggio, mentre una giostra d’epoca, con animali intagliati a mano, regala un tocco di fantasia e allegria.

Come arrivare e organizzare la visita

I Butchart Gardens si trovano a Brentwood Bay, sull’Isola di Vancouver, nella Columbia Britannica, Canada. La città più vicina è Victoria, a circa 20 chilometri. Il modo più semplice per arrivarci è dall’aeroporto internazionale di Victoria, a mezz’ora di macchina. Ci sono anche autobus regolari dal centro città.

Chi parte da Vancouver deve prendere un traghetto che attraversa lo stretto di Georgia, offrendo viste spettacolari sull’oceano e le isole vicine. Una volta sull’Isola di Vancouver, si prosegue verso nord fino a Brentwood Bay, dove si trova l’ingresso dei giardini.

Il viaggio stesso è parte dell’esperienza: il paesaggio marino e le vedute naturali preparano i visitatori all’incanto dei Butchart.

Questo luogo è un esempio raro di come un’area industriale possa rinascere a nuova vita, diventando un gioiello culturale e ambientale. Da cava di calcare a paradiso botanico: un percorso fatto di creatività, fatica e visione. Oggi chi varca quei cancelli si immerge in una storia di rinascita che continua a ispirare chi ama la natura e il paesaggio.