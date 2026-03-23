Vacanze in Liguria senza auto: tornano Treni del Mare e Ponente Line per un’estate green e senza stress

Ogni estate, la Riviera ligure si trasforma in una calamita per migliaia di turisti. Eppure, muoversi lungo quella costa frastagliata resta un’impresa: strade strette, traffico che si accumula fino a bloccare tutto. Così, sempre più persone scelgono di lasciare l’auto a casa. Il treno diventa la via d’uscita più comoda e rapida per evitare le code interminabili. Dal 28 marzo 2026, i Treni del Mare tornano con un potenziamento importante: Lombardia e Piemonte avranno quasi quaranta treni in più nei weekend e nei giorni festivi, con collegamenti diretti e veloci verso le località balneari. Un segnale chiaro: si punta a una mobilità più sostenibile, rispondendo a una domanda reale di spostamenti.

Liguria, una sfida tra mare e montagna

La Liguria si stende lungo una sottile fascia di costa incastrata tra il mare e le montagne, un territorio unico ma difficile da attraversare. Tra borghi antichi, calette rocciose e spiagge di sabbia, la rete stradale fatica a reggere la pressione del turismo, soprattutto d’estate. Nei mesi più caldi, è facile imbattersi in lunghe file di auto dirette verso le località più gettonate.

Per chi vive e visita questa regione, spostarsi è fondamentale per apprezzare appieno le sue bellezze. Nonostante le difficoltà, i liguri hanno saputo trasformare questo limite in un’opportunità, costruendo una rete di traghetti, sentieri e linee ferroviarie che collegano i principali centri, favorendo un turismo più lento e sostenibile.

Il ritorno dei Treni del Mare e il potenziamento della Ponente Line puntano a rafforzare questo sistema, alleggerendo il traffico sulle strade e offrendo un’alternativa efficiente a chi arriva dalle regioni vicine. Il progetto è studiato per trasportare fino a 45.000 passeggeri ogni weekend.

Treni del Mare, Lombardia e Liguria più vicine fino a settembre 2026

Dal 28 marzo al 27 settembre 2026 tornano i Treni del Mare, che collegano in modo capillare la Lombardia con le località costiere liguri. Regione Liguria, Regione Lombardia, Trenitalia e Trenord hanno organizzato 21 corse dedicate nei fine settimana e nei giorni festivi.

I treni partono da punti chiave come Milano, Como, Bergamo, Saronno e Gallarate, garantendo collegamenti diretti senza cambi verso levante e ponente. Tra le principali tratte ci sono i collegamenti da Como San Giovanni e Milano Porta Garibaldi verso La Spezia Centrale, oltre a diverse corse verso Taggia Arma e Ventimiglia. La copertura è completa, per chi vuole visitare il Golfo dei Poeti o le spiagge del Ponente.

Il biglietto si può acquistare in stazione o online, anche all’ultimo momento. L’orario prevede 10 corse il sabato e 11 la domenica, per rispondere alla crescente richiesta di trasporto durante la stagione turistica, assicurando posti a sedere per tutti.

Piemonte-Liguria, la Ponente Line si rafforza

Per chi arriva dal Piemonte, la Ponente Line ha aumentato le corse nei fine settimana da aprile a settembre. Dal 3 aprile al 13 settembre sono previste 18 corse in più: due il venerdì, cinque il sabato e undici la domenica.

Durante le festività pasquali, il servizio è ulteriormente potenziato con treni il 2, 3 e 7 aprile, per facilitare gli spostamenti verso le località di mare. Le destinazioni principali sono Savona, Albenga e Imperia, con fermate intermedie ad Asti e Alessandria, nodi fondamentali per chi proviene dalle province interne.

Questi nuovi treni si aggiungono ai 18 collegamenti già attivi, in particolare sulle tratte Torino-Savona e Torino-Ventimiglia. L’aumento di corse e posti a sedere segue la tendenza di chi sceglie il treno per comodità, sicurezza e per evitare problemi di parcheggio sulle coste.

I biglietti si acquistano come sempre sui canali tradizionali, con prenotazioni rapide che aiutano a organizzare vacanze e weekend senza stress da traffico. Così la Liguria resta una meta facile da raggiungere, comoda e sostenibile per tutta la primavera e l’estate.