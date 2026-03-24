Tulipani di Shirin in Brianza: Aprono i Cancelli del Campo You-Pick più Colorato della Primavera 2026

Sono più di 200.000 i tulipani che sbocceranno il 24 marzo nel cuore della Brianza, trasformando 40.000 metri quadrati di terra in un mosaico di colori accesi. Il grande campo nel Parco Agricolo Nord Est spalanca le porte alla sua sesta stagione, pronta ad accogliere chi vuole camminare tra petali e profumi, raccogliendo con le proprie mani quei fiori che raccontano una storia antica. Shirin e Ferhad, figure di una leggenda persiana, hanno lasciato il segno in questi tulipani rossi, simboli di un amore immortale, di passione e speranza. Non è solo un evento floreale: è un invito a immergersi nella natura, a respirare primavera vera, in uno scenario che fonde cultura, bellezza e tradizione.

Tulipani a raccolta: come è nato il campo di Shirin

Il campo di tulipani di Shirin ha visto la luce nel 2021, nato come progetto innovativo e segno di ripresa dopo anni difficili. Da un sogno, è cresciuto rapidamente fino a diventare uno degli appuntamenti primaverili più attesi in Italia. L’idea di offrire un’area dove i visitatori possono raccogliere i fiori con le proprie mani ha avuto un successo crescente. Così tante famiglie hanno potuto avvicinarsi alla natura, vivendo momenti di svago e di educazione all’aria aperta.

Non solo tulipani: in estate il campo si trasforma in un labirinto di girasoli, mentre in autunno accoglie zucche e dalie, offrendo un calendario variegato di attività sostenibili. Questo mix tra agricoltura e turismo esperienziale valorizza il parco agricolo e promuove il contatto diretto tra le persone e l’ambiente. La gestione punta a preservare l’ecosistema locale, adottando pratiche agricole rispettose della natura.

Nel 2026 saranno oltre 200.000 i tulipani di varie specie che coloreranno il campo, regalando uno spettacolo che durerà circa tre-quattro settimane. Un periodo studiato per offrire a tutti una visita di qualità. L’esperienza you-pick rende tutto più coinvolgente: grandi e piccini potranno cogliere i fiori da sé, riscoprendo un legame antico con la terra.

Tutto quello che serve sapere per la visita

L’apertura al pubblico è fissata per martedì 24 marzo alle 9:30, con orario fino alle 19:30. I primi due giorni si entra gratis e senza prenotazione, per permettere a quanta più gente possibile di partecipare e scoprire l’evento. Dal 26 marzo in poi, invece, sarà obbligatorio acquistare il biglietto online per regolare gli ingressi e la raccolta.

Il prezzo del biglietto include la possibilità di portare a casa due tulipani. Chi vuole più fiori potrà comprarli singolarmente a 1,50 euro l’uno. Questa formula aiuta anche a mantenere il campo in ordine e a garantire a tutti un’esperienza piacevole. Nel weekend, da venerdì a domenica, sarà aperta un’area food dove si potranno gustare prodotti locali, aggiungendo un tocco di sapore alla giornata.

Le famiglie apprezzano in particolare la varietà delle attività proposte e la possibilità di trascorrere ore immerse nella natura protetta del Parco Agricolo Nord Est, un’area ampia e ben curata. Qui si celebra la cultura rurale del territorio, con spazi ampi e ben segnalati adatti a ogni tipo di visita.

Come arrivare al campo tulipani di Shirin in Brianza

Il campo si trova a Ornago, nel cuore della Brianza, dentro il Parco Agricolo Nord Est . Il punto di riferimento per chi arriva in auto è il parcheggio ufficiale in Via Libero Grassi, da cui si raggiunge a piedi l’ingresso seguendo le indicazioni. L’ultimo tratto attraversa un paesaggio rurale che prepara all’arrivo dello spettacolo floreale.

Chi parte da Milano può percorrere l’autostrada A4 in direzione Venezia, uscendo a Cavenago/Cambiago e proseguendo verso Ornago. In alternativa, si può passare per la Tangenziale Est e collegarsi poi alla A4 o alle strade provinciali della Brianza. La rete stradale è ben collegata anche con le province vicine.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, le stazioni di riferimento sono quelle di Gessate, capolinea della linea M2 della metropolitana, o Cavenago-Brianza. Da lì si possono prendere autobus o taxi fino a Ornago, completando l’ultimo tratto a piedi e immergendosi nell’atmosfera agricola tipica di questa zona della Lombardia.

Il campo tulipani di Shirin si conferma una proposta culturale e turistica di grande richiamo. L’augurio è che anche nel 2026 migliaia di visitatori tornino a vivere la gioia di una primavera che si accende di fiori, natura e storie da ricordare.