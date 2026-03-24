Gino Paoli: i luoghi iconici dove nacquero “Sapore di sale” e “La gatta” tra mare e ricordi

Gino Paoli non ha mai cantato di sogni lontani o fantasie senza radici. Prendi “Sapore di sale”: quel sapore, quella spiaggia, sono il mare di San Gregorio, un angolo di Sicilia che ha segnato un’estate intera della sua vita. E poi c’è la soffitta di Boccadasse, non un luogo inventato, ma un rifugio reale dove è nata “La gatta con una macchia nera”. Sono dettagli concreti, fatti di odori, colori e ricordi veri, che Paoli ha trasformato in canzoni capaci di parlare a chiunque, ancora oggi. Quei momenti, tra la luce del Sud e le strade di Genova, hanno scritto un pezzo di quell’Italia sospesa tra malinconia e bellezza, così viva nelle sue note.

San Gregorio: la baia dove nacque “Sapore di sale”

Nel cuore della Sicilia, in provincia di Messina, c’è una baia che sembra ferma nel tempo. San Gregorio, vicino a Capo d’Orlando, è un piccolo angolo di costa dove Gino Paoli trascorse un lungo e intenso soggiorno nel 1963. Fu lì, in una casa isolata a pochi passi da una spiaggia quasi deserta, che scrisse “Sapore di sale”. Non è una storia inventata, ma un pezzo di vita vissuta, fatta di silenzi, acqua limpida e un ritmo lento, naturale. Paoli era lì per una serie di concerti, ma è stato il contatto con quel paesaggio a cambiare il suo modo di sentire, a far nascere le note e le parole che sono diventate uno dei classici più amati della musica italiana.

Ricorda quei giorni con nostalgia: il mare davanti, le Eolie all’orizzonte, un motoscafo per raggiungerle e il pescato cucinato sul braciere. Un mese in cui la vita sembrava essersi fermata, lontano dalla frenesia delle città. Tornare a casa fu come entrare in un mondo che non gli apparteneva più, perché aveva scoperto un angolo di pace raro e prezioso. Forse proprio quel contrasto ha reso più intensa la gioia di “Sapore di sale”. Oggi la baia conserva ancora quel fascino selvaggio: il turismo non ha rovinato la natura, lasciando intatte le acque trasparenti e le calette nascoste. Chi la visita capisce subito quanto sia facile immaginare Paoli lì, con la pelle baciata dal sole, perso in pensieri semplici ma profondi.

Boccadasse, la soffitta dove nacque la “Gatta con una macchia nera”

Spostandosi a Genova, nel piccolo borgo marinaro di Boccadasse, si trova quella soffitta che Gino Paoli ha trasformato in un simbolo. “C’era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso”, inizia così uno dei suoi brani più poetici e autobiografici, che racconta non solo di un animale, ma anche di un luogo che lui ha percorso e amato. La casa in Salita Santa Chiara, con una vista sul mare e una finestra che sembra sfiorare il cielo, è una testimonianza concreta di quegli anni formativi, vissuti prima del grande successo.

Boccadasse è un borgo fatto di case strette, colori vivaci e una spiaggia raccolta. Qui il tempo scorre lento, la vita ha un ritmo semplice, quasi antico. È lì che Paoli ha trovato l’ispirazione per i suoi versi, riflettendo su una giovinezza fatta di attimi, sentimenti semplici e un legame diretto con la natura e il mare. Nonostante gli anni passati, il borgo conserva la sua magia, riuscendo ancora oggi a raccontare quella vita genuina che ha alimentato la sua creatività. La memoria di quel luogo va oltre la soffitta stessa: è un paesaggio emotivo, un angolo d’intimità creativa dove è nata la musica.

Questi due luoghi, sparsi tra Sicilia e Liguria, sono molto più di semplici punti sulla mappa. Sono la culla di due delle canzoni più celebri di un artista che ha segnato la musica italiana. Sono l’anima visibile di un modo di fare musica fatto di osservazione, riflessione e amore per i dettagli. La magia di quei momenti, racchiusi nelle canzoni, resta intatta: un patrimonio culturale che ogni appassionato può ancora oggi toccare con mano.