Top 10 compagnie aeree low cost 2026: comfort, prezzi imbattibili e menù a bordo da non perdere

Nel 2026, volare low cost significa molto più che risparmiare sul biglietto. Tra un pasto gourmet e una connessione wifi gratuita, le compagnie aeree a basso costo stanno alzando l’asticella del comfort. AirlineRatings.com ha stilato una classifica che guarda solo ai servizi a bordo, senza distrarsi con altri dettagli. Da Hong Kong all’Europa, alcune low cost emergono davvero, offrendo un’esperienza che fino a poco tempo fa sembrava impensabile.

HK Express: il volo che si gusta prima di tutto

La sorpresa più grande arriva da HK Express, con base a Hong Kong, che si prende il primo posto nella classifica mondiale 2026. Può sembrare strano, visto che non offre wifi né schermi per l’intrattenimento personale, ormai quasi uno standard. Ma qui la carta vincente è il cibo, con un menù che porta in cabina i sapori dello street food locale, insieme a piatti internazionali curati e vari.

Non è solo la cucina a fare la differenza: l’equipaggio è stato lodato per l’attenzione e la gentilezza, elementi che migliorano nettamente il viaggio. Sharon Petersen, CEO di AirlineRatings.com, ha spiegato che HK Express considera la pausa per mangiare una parte fondamentale dell’esperienza di volo, al pari della destinazione. Questo approccio ha conquistato i passeggeri che vogliono un volo low cost senza rinunciare alla qualità.

L’Airbus A321, usato dalla compagnia, offre un comfort semplice ma adeguato, rispondendo alle esigenze di chi cerca un volo efficiente ma gradevole. In questo modo, HK Express dimostra che anche nel low cost la proposta gastronomica può essere un vero punto di forza, cambiando il modo di intendere il viaggio economico.

Jetstar e AirAsia: quando il low cost si fa comodo e smart

Subito dietro HK Express, c’è Jetstar, un nome ormai consolidato nel settore. La compagnia australiana si conferma seconda grazie a un buon mix tra prezzo e servizi extra pensati per il comfort. L’intrattenimento in volo e le prese di corrente ai sedili sono solo due esempi dei miglioramenti che Jetstar ha introdotto per rendere più piacevoli anche i voli lunghi.

Proprio nei voli a lungo raggio Jetstar ha guadagnato il titolo di migliore low cost, dimostrando che risparmiare non significa rinunciare al comfort. È un modello che funziona, soprattutto per chi cerca un equilibrio tra convenienza e qualità.

AirAsia si fa notare invece per l’innovazione, con il suo sistema Fly Thru. Questo servizio semplifica le coincidenze, permettendo di passare da un volo all’altro senza dover ritirare i bagagli o rifare i controlli di sicurezza. È un vantaggio concreto che riduce stress e tempi morti, rendendo il viaggio low cost più fluido e competitivo, senza aumentare i costi.

Strategie diverse per spiccare: Wi-Fi gratuito e tariffe da urlo

Altre compagnie puntano su offerte particolari per farsi notare. È il caso di AirBaltic, che ha deciso di offrire il Wi-Fi gratuito su tutti i voli, un’eccezione nel mondo low cost dove spesso si paga ogni extra. Questa mossa è stata apprezzata dai passeggeri e ha reso AirBaltic uno dei vettori più innovativi, sostenuta anche da una flotta moderna e rotte ben studiate.

VietJet Air si distingue invece per le tariffe bassissime, a volte quasi gratuite grazie a promozioni aggressive. Questa strategia ha permesso alla compagnia di crescere rapidamente e diventare un punto di riferimento soprattutto in Asia.

In Europa, Wizz Air Group rafforza la sua posizione con un modello operativo efficiente e un’offerta che punta su flessibilità. Il check-in prioritario, la scelta del posto e opzioni diverse per il bagaglio sono solo alcune delle opzioni che rendono Wizz Air un’opzione molto gettonata.

Questi esempi confermano che anche nel low cost il successo passa da un equilibrio tra prezzo, servizi e innovazione, andando oltre il semplice risparmio.

La top 20 low cost del 2026 e i premi speciali

La lista di AirlineRatings.com include venti compagnie da tutto il mondo: Jetstar, AirAsia Group, AirBaltic, Scoot, FlyNAS, Breeze, easyJet, Wizz Air, VietJet Air, Ryanair, Jet2, TUI Group, Cebu Pacific, GOL, Norwegian, Volaris, SKY Airline, Vueling, Spring Airlines e China Jetstar. Ognuna ha caratteristiche diverse che attirano tipi di viaggiatori differenti.

Oltre al podio, Jetstar ha ricevuto un premio speciale come migliore low cost per voli a lungo raggio, confermando la sua capacità di offrire servizi di qualità anche su rotte più lunghe. Nel frattempo, molte compagnie stanno lavorando per aggiungere nuovi servizi e migliorare la qualità del viaggio, in un settore che non sta mai fermo.

Il 2026 si presenta così come un anno di consolidamento e innovazione per il mondo low cost, dove la sfida si gioca su dettagli come il cibo a bordo, la connessione internet e la gestione delle coincidenze. Sono queste le novità che i viaggiatori moderni chiedono: risparmio, sì, ma senza rinunciare a un volo più comodo e curato.