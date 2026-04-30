Orient Express Corinthian: il più grande veliero al mondo che rivoluziona il lusso nei viaggi

Nel silenzio del porto di Saint-Nazaire, il 220 metri dell’Orient Express Corinthian ha toccato l’acqua per la prima volta ad aprile 2026, segnando una svolta nel mondo delle crociere di lusso. Non è solo una nave a vela, ma il più grande yacht del suo genere mai costruito. Dietro questo gigante dei mari c’è la firma di Orient Express, un nome che da sempre evoca viaggi eleganti e raffinati, ora pronto a trasportare quel fascino sulle onde. Un mix di artigianato francese d’eccellenza e tecnologia all’avanguardia, tutto progettato per offrire comfort senza pari, esclusività e un richiamo nostalgico alle grandi transatlantiche di un tempo, con un’attenzione speciale alla sostenibilità.

Orient Express Corinthian: 220 metri di innovazione e potenza

Non si tratta solo di una nave a vela enorme, ma del frutto di un progetto durato dieci anni, nato dalla collaborazione tra Accor e i cantieri navali Chantiers de l’Atlantique. Con i suoi 220 metri di lunghezza e 15.000 tonnellate di peso, la nave è spinta da tre grandi vele realizzate con la tecnologia SolidSail, che sfrutta il vento per ridurre l’impatto ambientale. Un passo concreto verso la decarbonizzazione del settore navale, come ha sottolineato il CEO Laurent Castaing, definendola “un simbolo di eleganza e progresso tecnologico”.

L’Orient Express Corinthian rappresenta la voglia del marchio di portare avanti la tradizione di eccellenza, sposandola con la sostenibilità. Ogni dettaglio tecnico è studiato per garantire efficienza energetica senza sacrificare velocità e stabilità, essenziali sia nei mari del Mediterraneo sia negli oceani aperti. Un esempio di come il turismo di lusso possa dialogare con l’innovazione navale, dando vita a una nave di alta gamma che saprà catturare l’attenzione dei viaggiatori più esigenti.

Interni da sogno: tra artigianato francese e atmosfere d’altri tempi

A bordo, il lusso si vede e si sente in ogni angolo, grazie al lavoro di quasi 2.000 artigiani, artisti e atelier coinvolti negli interni. Lo stile richiama l’età d’oro dei viaggi in mare, con riferimenti alla maestosità di navi leggendarie come l’SS Normandie, vera icona di eleganza del 1935. I dettagli sono curati nei minimi particolari, dalle finiture ai materiali, per creare ambienti unici, eleganti ma al tempo stesso accoglienti.

Le aree comuni e le 54 suite distribuite su quattro ponti offrono un’esperienza senza paragoni. Le grandi finestre panoramiche di 3,60 metri regalano viste mozzafiato sul mare, mentre l’altezza interna degli ambienti supera di 25 cm gli standard del settore. Ogni suite ha a disposizione un maggiordomo personale, che assicura un servizio discreto e su misura. Il risultato è un ambiente raffinato che unisce comfort moderno e richiami storici, la cifra distintiva di Orient Express.

Gastronomia, spettacoli e benessere: un viaggio che coccola tutti i sensi

Il viaggio a bordo non è solo mare e comfort, ma anche un’esperienza culinaria e di intrattenimento di alto livello. Cinque ristoranti e diverse sale private sono sotto la guida dello chef pluristellato Yannick Alléno, che propone piatti di qualità eccellente, pensati per soddisfare tutti i gusti e le occasioni. La cucina diventa così uno dei punti forti dell’esperienza.

Gli ospiti possono scegliere tra otto bar a tema, incluso uno speakeasy in stile Art Déco che richiama atmosfere di altri tempi. Il cabaret, con 115 posti, offre spettacoli dal vivo, mentre uno studio di registrazione permette di organizzare eventi esclusivi. Per il relax, la nave dispone di una spa firmata Guerlain, una piscina e una corsia di nuoto di 16,5 metri. Completa l’offerta una marina privata per chi vuole dedicarsi a sport acquatici o semplicemente godersi il mare nel massimo comfort.

Rotte di prestigio tra Mediterraneo, Atlantico e Caraibi

Dopo il varo del 17 aprile 2026, l’Orient Express Corinthian inizierà la sua prima stagione navigando lungo le coste del Mediterraneo e dell’Adriatico da maggio a ottobre. In autunno, la rotta si sposterà oltre l’Atlantico, verso i Caraibi, dove la nave trascorrerà l’inverno. Un programma che permette di scoprire paesaggi diversi, unendo natura e località esclusive.

Nel 2027 sono previste nuove rotte, con destinazioni nel Mediterraneo orientale e nel Nord Europa. Così la compagnia punta ad ampliare l’offerta, garantendo un viaggio sempre più su misura per una clientela raffinata. L’obiettivo è mantenere gli standard elevati mostrati nel primo anno, crescendo in qualità e innovazione.

Orient Express conferma ancora una volta la sua capacità di trasformare il viaggio in un’esperienza unica, che unisce tecnologia, rispetto per l’ambiente e un’immagine di stile e prestigio, pronta a conquistare nuove generazioni di viaggiatori esigenti.