Scopri la Ferrovia delle Langhe: Paesaggi Unesco e Sapori d’Eccellenza a Bordo del Treno degli Itinerari d’Autore

«Il treno non è solo un mezzo per spostarsi, ma un modo per viaggiare dentro il tempo». Questa idea prende vita nel 2024 con gli Itinerari d’Autore di Fondazione FS Italiane e Trenitalia. Tre percorsi che non inseguono la velocità, ma si concedono il lusso della lentezza. Attraversano l’Italia vera, quella delle radici e dei paesaggi che parlano, come pagine da sfogliare con calma. Dal mare cristallino della Liguria, passando per le Alpi Marittime, fino alle morbide colline delle Langhe e del Monferrato, riconosciute Patrimonio Unesco, ogni viaggio è un’immersione totale. Qui la ferrovia non è solo un’infrastruttura, ma un racconto che collega storia e natura, tradizione e gusto. La Ferrovia delle Meraviglie, antica e sempre suggestiva, si affianca alla nuova Ferrovia delle Langhe: due itinerari, due storie, un unico treno che diventa ponte tra passato e presente.

Ferrovia delle Langhe: tra vigneti, borghi e storia sui binari

Il ritorno dei treni d’epoca non è più solo roba da appassionati di ferrovie, ma è diventato un fenomeno di turismo lento e culturale. Le linee storiche italiane stanno vivendo un nuovo momento di gloria, attirando viaggiatori in cerca di esperienze autentiche e immersive. Nel mezzo di tutto questo, gli Itinerari d’Autore puntano i riflettori su percorsi panoramici straordinari, rilanciati da Fondazione FS Italiane con qualche dettaglio in più. Tra questi spicca il viaggio da Milano ad Alba, nel cuore delle Langhe. Qui il paesaggio è un mosaico di colline perfette, vigneti disposti come quadri naturali. A bordo delle eleganti carrozze Gran Confort, con sedili in velluto blu che raccontano atmosfere d’altri tempi, il viaggio diventa un’esperienza da vivere con tutti i sensi. A bordo si può gustare un catering che celebra i prodotti locali: vini, formaggi, piatti tipici si mescolano al panorama che scorre lentamente, trasformando ogni chilometro in una piccola degustazione. Alba, famosa per la sua storica Fiera del Tartufo, è la tappa finale di questo racconto fatto di tradizioni radicate e sapori legati alla terra.

Un altro percorso da non perdere è quello che va da Torino a Canelli, lungo la Ferrovia delle Langhe, Roero e Monferrato. Qui le carrozze Centoporte riportano indietro nel tempo, tra atmosfere d’altri tempi e fascino nostalgico. L’apertura della stagione ha visto in azione una locomotiva a vapore, per un tuffo vero nei ritmi originari dei viaggi su rotaia. Il tragitto regala panorami da cartolina a ogni fermata, trasformando ogni sosta in una pagina di una storia più ampia, fatta di vigne colorate, borghi antichi e cantine storiche affacciate sulle colline patrimonio dell’umanità.

Quando partire e come prenotare gli Itinerari d’Autore 2024

Gli Itinerari d’Autore si snodano tra l’estate e l’autunno 2024, con un calendario pensato per valorizzare al meglio ogni territorio e la stagione giusta per scoprirlo. La Ferrovia delle Meraviglie collega Torino a Ventimiglia, toccando tappe affascinanti come Cuneo, Limone, Tende, Breil-sur-Roya, Sanremo e Imperia. Le corse sono soprattutto di domenica, da luglio a settembre, con qualche appuntamento speciale nei weekend per godersi al massimo panorami alpini e costieri, in perfetta sintonia con natura e cultura locale.

La Ferrovia delle Langhe, invece, si concentra tra ottobre e dicembre. Ogni domenica, la tratta Milano-Alba è ideale per la stagione del tartufo, quando il territorio dà il meglio di sé con eccellenze enogastronomiche. La linea Torino-Canelli parte a novembre e va avanti fino a fine mese, un’occasione per scoprire le colline unendo il paesaggio alle cantine più antiche e rinomate della zona.

I biglietti si possono acquistare su tutti i canali ufficiali Trenitalia: sito web, app, biglietterie e agenzie di viaggio. Prenotare è semplice e unisce la comodità di oggi allo spirito di un viaggio che si prende il suo tempo, a bordo di un treno storico. Così la rete ferroviaria italiana diventa più di un mezzo: è un ponte tra passato e presente, una strada per vivere da vicino l’Italia più vera.