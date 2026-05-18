Shakira vince contro il fisco spagnolo: 60 milioni di euro restituiti più 9 milioni di interessi

Otto anni di battaglie legali, accuse incrociate, verdetti che si sono susseguiti senza una vera conclusione. Alla fine, Shakira ha ottenuto una vittoria decisiva: dovranno restituirle 60 milioni di euro, più interessi. La sentenza di Madrid segna una svolta netta nella sua lunga disputa con l’Agenzia delle Entrate spagnola, che riguardava tasse contestate risalenti fino al 2014. Ma non è ancora finita: la questione, seppur importante, resta aperta e complessa.

Fisco condannato a restituire 60 milioni più interessi

Il tribunale spagnolo ha stabilito che l’Agenzia Tributaria dovrà restituire a Shakira circa 60 milioni di euro, pagati in eccesso durante la controversia fiscale. A questa somma si aggiungono circa 9 milioni di euro di interessi legali, per un rimborso totale che riguarda contestazioni su presunte irregolarità antecedenti al 2015.

Si tratta di una correzione netta rispetto alla posizione iniziale del fisco, che aveva contestato ingenti importi sostenendo una dichiarazione non corretta dei redditi da parte della cantante. La Corte ha invece riconosciuto che alcune accuse si basavano su valutazioni sbagliate o dati incompleti. Questa sentenza cambia le carte in tavola, sia dal punto di vista economico che dell’immagine pubblica di Shakira.

La restituzione, che sarà effettuata nei prossimi mesi, deriva da una rivalutazione dettagliata delle dichiarazioni fiscali degli anni passati, evidenziando possibili errori da parte dell’amministrazione nel calcolo delle imposte.

La condanna per evasione resta per il periodo 2012-2014

Nonostante questa vittoria, resta però valida la condanna per evasione fiscale relativa agli anni dal 2012 al 2014. In quel periodo, il tribunale ha stabilito che Shakira ha effettivamente omesso di pagare parte delle tasse dovute, confermando così una responsabilità penale.

Questo verdetto pesa sia sul piano legale sia sull’immagine della cantante. La condanna implica che Shakira dovrà ancora affrontare obblighi fiscali e possibili sanzioni. Al tempo stesso, ha riacceso il dibattito sulla gestione temporale delle responsabilità fiscali e sulle modalità di controllo adottate dalle autorità spagnole.

Questa condanna ridimensiona in parte il valore della restituzione: la vicenda non si chiude con un’assoluzione totale, ma con una revisione puntuale delle somme contestate.

Reazioni e cosa cambia per Shakira e il contenzioso fiscale internazionale

La sentenza ha subito attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo, vista la fama globale della cantante e la complessità del caso. Shakira ha commentato definendo la decisione “giustizia finalmente ottenuta” dopo anni di pressioni e polemiche. Il caso ha acceso riflessioni sulla gestione fiscale di artisti con redditi e residenze in più paesi.

Dal punto di vista legale, questa sentenza apre la strada a casi simili, coinvolgendo contribuenti con situazioni fiscali complesse e dispute che travalicano i confini nazionali. Il verdetto sottolinea l’importanza di documenti chiari e di un approccio equilibrato da parte del fisco nei casi più articolati.

Inoltre, riflette dinamiche più ampie sulla lotta all’evasione, sulle modalità di accertamento e sui diritti dei contribuenti a livello internazionale. Per Shakira ora si apre una nuova fase: dovrà gestire le questioni ancora aperte e il rapporto con il fisco, mentre il caso continua a tenere alta l’attenzione dei media.