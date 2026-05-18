Curona de Gherdëina: il trekking deluxe di 5 giorni tra le meraviglie delle Dolomiti e il massimo comfort

Le Dolomiti non si raccontano, si vivono. Camminare lungo la Curona de Gherdëina significa questo: immergersi in un anello di circa 60 chilometri che avvolge la Val Gardena, regalando scorci che restano impressi. Non è il solito trekking estremo, ma un viaggio a passo lento tra sentieri intrisi di storia e paesaggi mozzafiato.

Si attraversano paesi accoglienti, dove si dorme in hotel e pensioni confortevoli, senza mai perdere il contatto con la natura selvaggia. L’itinerario sfiora punti iconici come le Odle, il Puez, il Sella e il Sassolungo, fino a raggiungere l’Alpe di Siusi, il più vasto altopiano d’Europa. Qui, la montagna si lascia esplorare senza rinunciare al comfort: funivie, trasporti ben organizzati e tessere dedicate semplificano il cammino, aprendo la porta a un’esperienza autentica, ma accessibile.

Da Odle a Alpe di Siusi: cinque giorni tra panorami e sfide

La Curona de Gherdëina parte con un tuffo nella natura, tra le creste affilate delle Odle e i pendii del Seceda. Qui il panorama si apre su vaste terrazze naturali, regalando uno degli scorci più amati delle Dolomiti. Il terreno alterna tratti facili e più ripidi, mantenendo sempre viva l’attenzione di chi cammina.

Il secondo giorno si attraversa l’altopiano del Puez, un paesaggio quasi lunare, fatto di rocce chiare e spazi ampi. Qui tutto sembra essenziale, quasi spoglio, con tonalità della terra che sfumano nel silenzio. Camminare sul Puez è immergersi in un panorama di forme pure, lontano dal caos.

Il terzo giorno è più impegnativo: si attraversa il massiccio del Sella, noto per la sua verticalità e varietà di paesaggi. Tra laghi alpini come il Pisciadù e il celebre Sentiero delle Leggende, il terreno richiede attenzione. I panorami evocano storie antiche e miti delle montagne.

Il quarto giorno si apre sotto la maestosità del Sassolungo, un luogo di rara bellezza dove i sentieri si intrecciano in un anfiteatro naturale tra rocce e luce. La vista spazia fino alla Marmolada e al gruppo del Catinaccio, regalando scene spettacolari. Questo tratto è forse il più iconico di tutto il percorso.

Si chiude all’Alpe di Siusi, un altopiano che cambia completamente ritmo: qui la montagna si distende in prati dolci e aperti, punteggiati da malghe dove fermarsi a riposare. Il cammino si fa lento, quasi meditativo, immerso in una natura pacata.

Servizi e comfort: il trekking che pensa anche al benessere

La Curona de Gherdëina si distingue perché non lascia nulla al caso, soprattutto sul fronte dei servizi. Non si dorme in rifugi spartani, ma in hotel, pensioni e centri benessere sparsi nei paesi della valle: Ortisei, Santa Cristina e Selva di Val Gardena. Questi centri sono veri punti di riferimento, dove riposare senza perdere il contatto con la natura.

Gli impianti di risalita moderni e i collegamenti efficienti permettono di modulare il percorso in base alle proprie forze o ai desideri. La Val Gardena Mobil Card e la Val Gardena Card offrono ancora più possibilità per spostarsi e accedere ai servizi, dal trasporto pubblico alle attrazioni culturali.

Questa formula “deluxe” non semplifica il cammino, ma lo rende più equilibrato: un mix di fatica, pause rigeneranti e ospitalità di qualità che valorizza ogni giornata.

Un trekking su misura: accessibile e modulare

Una delle forze della Curona de Gherdëina è la sua flessibilità. Grazie a una rete integrata di trasporti e impianti, si possono evitare i passaggi più duri e godersi comunque il paesaggio. Questo rende il trekking alla portata anche di chi non è un esperto alpinista, ma vuole comunque vivere la montagna da vicino.

Ogni tappa racconta una storia diversa: dal ritmo selvaggio delle creste all’ampiezza tranquilla degli altopiani. Non è solo una camminata, ma un viaggio emotivo, una serie di paesaggi che parlano di tradizione, geologia, cultura alpina e natura intatta.

L’alternanza tra tratti impegnativi e momenti di relax, unita a strutture ricettive di livello, cambia il modo di vivere la montagna. Offre un’alternativa per chi vuole fare trekking senza rinunciare a comfort e sicurezza.

Tra natura, cultura e patrimonio UNESCO

Questo itinerario attraversa aree protette e luoghi simbolo riconosciuti patrimonio dell’UNESCO. La Val Gardena custodisce un patrimonio naturale di grande valore, con biodiversità, formazioni rocciose uniche e testimonianze culturali antiche.

I sentieri si intrecciano con storie di comunità alpine, tradizioni locali e modi di vivere sostenibili. Nelle soste si può assaporare la cucina tipica, visitare musei dedicati alla cultura ladina e partecipare a eventi tradizionali.

Così il trekking diventa anche scoperta culturale, un’immersione non solo nel paesaggio, ma nella storia e nella vita della valle. Ogni passo racconta il legame profondo tra uomo e montagna, un legame che si rinnova con rispetto e cura.

La Curona de Gherdëina conferma l’attrattiva delle Dolomiti nel 2024: un equilibrio tra natura selvaggia e accoglienza organizzata, per un turismo di montagna che sa guardare al futuro senza dimenticare le radici.