Destinazioni emergenti 2026: le mete insolite e i nuovi itinerari di tendenza in Italia e nel mondo

Nel 2026, il volto del turismo europeo sta mutando sotto i nostri occhi. Le capitali famose e le spiagge affollate? Per molti, ormai non bastano più. Oggi si preferisce scoprire angoli meno battuti, esperienze autentiche che parlano di passioni personali. I numeri lo confermano: cresce il desiderio di viaggi su misura, costruiti intorno a interessi unici e alla voglia di muoversi senza vincoli rigidi. Non si tratta di una semplice tendenza passeggera, ma di un cambiamento profondo, visibile anche nelle ricerche online e nelle scelte che facciamo per la nostra prossima destinazione.

Road trip, viaggi in camper e vacanze su misura: cosa cercano i turisti nel 2026

Secondo Google Trends, negli ultimi mesi le ricerche legate ai road trip sono aumentate del 150%, mentre quelle sui viaggi in camper sono cresciute dell’80%. Anche il glamping – campeggio con qualche comfort in più – sta prendendo piede, con un +30%. Insomma, sempre più persone vogliono muoversi libere, a contatto con la natura.

Restano forti anche i city break, cresciuti del 50%, e il turismo in solitaria, che segna un +30%. Curiosa la crescita dell’80% delle vacanze tra amiche: il viaggio diventa sempre più occasione di socialità e condivisione. Il turismo legato al benessere sale del 30%, con una domanda in aumento per ritiri dedicati a meditazione, yoga e pilates.

Un fenomeno in forte crescita è il turismo pet-friendly: le ricerche di hotel che accettano animali domestici sono salite del 170%, mentre quelle per compagnie aeree che permettono di viaggiare con cani addirittura del 580%. I viaggiatori di oggi vogliono portare i loro amici a quattro zampe ovunque.

Infine, torna con forza il low budget, con un’impennata dell’800% nelle ricerche. Non significa rinunciare, ma puntare a un buon equilibrio tra qualità e prezzo, un riflesso delle nuove condizioni economiche globali.

L’Italia che piace: natura, cultura e autenticità in crescita

In Italia, alcune destinazioni stanno ritagliandosi uno spazio importante grazie a proposte originali e autentiche. La Valtellina, ad esempio, è tornata sotto i riflettori dopo le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Qui si uniscono natura, terme e tradizioni gastronomiche come la bresaola, con trekking panoramici e borghi da scoprire. Il concetto di “Vitamin T” – tranquillità, territorio, tavola, tempo e tradizioni – sta conquistando chi cerca di rallentare e vivere la montagna tutto l’anno.

La Calabria, oltre alle sue famose spiagge, punta sui borghi storici e sul turismo rurale e sostenibile. Sempre più appassionati di viaggi lenti e avventurosi scelgono questa regione per un mix di natura e cultura autentica.

Nel Sud, Salerno e il Cilento si propongono come alternative meno affollate rispetto alla Costiera Amalfitana, con spiagge incontaminate, siti archeologici come Velia e borghi marinari. Il turismo qui punta più sulla qualità dell’esperienza che sulla quantità.

Puglia e Basilicata, invece, sfruttano il fenomeno del set-jetting: grazie a film e serie TV che hanno reso celebri Bari e Matera, cresce il numero di visitatori attratti non solo dai paesaggi, ma anche dalla cultura e dalla cucina locale.

Infine, Bologna continua la sua ascesa grazie al turismo sostenibile e ai city break. La sua posizione strategica e i buoni collegamenti con le principali città italiane la rendono perfetta per chi cerca itinerari brevi e vari, senza spostamenti troppo lunghi.

Europa e oltre: le destinazioni che fanno tendenza

In Europa, l’Irlanda segna la crescita più forte nei pernottamenti nel primo trimestre del 2026, secondo Eurostat. Dublino è una meta gettonata per i city break, mentre la Wild Atlantic Way attira chi cerca natura selvaggia e paesaggi da viaggio on the road.

La Lituania si fa notare come meta originale e conveniente per city break: Vilnius, con il suo centro storico patrimonio Unesco, offre un’esperienza vivace e accessibile.

Anche il Montenegro cresce come destinazione turistica, con paesaggi spettacolari come la Baia di Cattaro e le spiagge della Riviera di Budva. Offre un’alternativa meno affollata e più economica rispetto ad altre località dell’Adriatico.

La costa turca resta popolare tra gli europei, con località come Bodrum, Kaş e Fethiye che uniscono mare cristallino, storia e una cucina ricca, ideale per chi cerca relax e cultura.

In Polonia, città come Cracovia, Varsavia e Danzica attirano sempre più visitatori grazie a un mix di cultura, sostenibilità e prezzi contenuti. Sono mete perfette per chi vuole viaggi urbani di qualità senza spendere troppo.

Fuori dall’Europa, l’Uzbekistan si fa strada come destinazione poco convenzionale. Samarcanda, Bukhara e Khiva si aprono al turismo con un patrimonio culturale straordinario e infrastrutture in crescita.

La Giordania conferma il suo fascino per chi cerca esperienze immersive. Petra e il deserto del Wadi Rum attraggono viaggiatori interessati a storia, natura e avventura, spesso con tour organizzati o viaggi di gruppo.

La Repubblica Dominicana amplia la sua offerta puntando su turismo esperienziale e attività all’aperto, oltre alle tradizionali località balneari.

Infine, la Francia domina il turismo outdoor in Europa, con oltre 150 milioni di pernottamenti nei campeggi nel 2025. Regioni come Bretagna, Provenza, Normandia, Valle della Loira e Alpi offrono strutture immerse nella natura, perfette per chi cerca relax e attività all’aperto in contesti ben organizzati.

Il quadro è chiaro: nel 2026 chi viaggia punta sempre più all’autenticità, a esperienze personalizzate e a un turismo sostenibile. Un cambiamento che segna un nuovo corso per il settore.