Viaggiare con il Feng Shui: Guida completa su dove, come e quando per un viaggio armonioso

«Il letto non deve mai guardare verso la porta», ripete Luca Maria Lavezzi con convinzione. Per lui, il Feng Shui non è solo una questione di arredamento o disposizione degli oggetti in casa o in ufficio. Questo ingegnere edile e architetto, tra i maggiori esperti italiani di questa antica arte cinese, ha portato il Feng Shui molto oltre i confini tradizionali, applicandolo al viaggio stesso. Ogni dettaglio conta: dalla scelta della destinazione fino all’organizzazione, persino la posizione del letto in hotel può influenzare il nostro equilibrio, fisico e mentale. Il Chi, quell’energia invisibile che ci avvolge, segue regole precise: muovendosi tra gli spazi, può facilitare o ostacolare il nostro benessere. Le consulenze di Lavezzi sono dedicate a chi non vuole lasciare nulla al caso, ma desidera vivere un viaggio in sintonia con il proprio ritmo energetico.

Viaggiare con il Feng Shui: come scegliere meta e momento giusto

Il Feng Shui non è solo arredamento: è una disciplina che studia il legame tra uomo e ambiente, e il modo in cui il flusso di energia vitale – il Chi – influisce sul nostro benessere. Applicato ai viaggi, questo significa trovare il momento migliore per partire, la direzione più favorevole e la destinazione che si armonizza con la nostra energia. Le condizioni cambiano, naturalmente, a seconda delle forze naturali che ogni anno si rinnovano. Nel 2026, per esempio, secondo il calendario lunare cinese, sarà l’anno del Cavallo di Fuoco Yang: questo rende più fortunate alcune direzioni, come l’Australia o il Sud-Est Asiatico, mentre altre, come il Sudafrica, potrebbero non essere il top per spostamenti.

Strumenti classici del Feng Shui, come le Stelle Volanti, aiutano a capire come le energie si distribuiscono nel tempo e nello spazio, suggerendo mete che favoriscono benessere e successo del viaggio. Non si tratta solo di scegliere il luogo, ma anche il periodo giusto per partire. Il Feng Shui tiene conto anche delle energie personali del viaggiatore, incrociandole con i cicli naturali e cosmici: partire nel momento più adatto può fare la differenza tra un viaggio sereno e uno pieno di stress e imprevisti.

Il viaggio comincia dalla stanza d’albergo: l’energia che influisce sul riposo

Non si può pensare a un viaggio rigenerante senza considerare l’ambiente dove si soggiorna. La qualità dello spazio è fondamentale, soprattutto se l’obiettivo è rilassarsi. Un ambiente studiato secondo il Feng Shui favorisce la circolazione del Chi e blocca le energie disturbanti, chiamate Sha Qi, come rumori fastidiosi, luci aggressive o arredi maldisposti. Prendiamo il letto: non dovrebbe mai trovarsi in linea diretta con la porta o sotto una finestra senza protezione. Specchi troppo vicini o mobili disordinati possono interrompere il flusso energetico e compromettere il sonno.

Questi dettagli, spesso trascurati, vengono valutati con cura nelle consulenze più approfondite. Anche la vista dalla finestra o la presenza di elementi invasivi fuori dalla stanza possono influire sul comfort e sul benessere del viaggiatore. Gli hotel più attenti a queste dinamiche si avvalgono di consulenti Feng Shui per mantenere o migliorare l’armonia degli spazi, offrendo un’esperienza più piacevole e un riposo di qualità.

Il Ba Zi e l’energia personale: come scegliere il viaggio su misura

Ogni persona ha un proprio profilo energetico, unico e personale, che influisce su come vive il viaggio. Il Feng Shui si affianca spesso al Ba Zi, un’antica astrologia cinese chiamata anche I Quattro Pilastri del Destino, che analizza data, ora, mese e anno di nascita per delineare le energie di ognuno. Non si tratta di predizioni, ma di indicazioni per orientare scelte e momenti in modo più favorevole, sia per viaggi di lavoro sia di piacere.

Per esempio, un periodo impegnativo può essere bilanciato da un viaggio pensato per recuperare energie. In certi casi, la data di partenza viene scelta con particolare attenzione grazie alla tecnica della Date Selection, per allineare il viaggio alle esigenze energetiche personali. Questo modo di procedere aiuta a sfruttare al meglio le proprie energie, riducendo stress e possibili difficoltà legate allo spostamento.

Feng Shui in Asia: come la tradizione influenza viaggi e ospitalità

Nei paesi asiatici, dove la cultura cinese è radicata, il Feng Shui fa parte della vita di tutti i giorni. Pianificare un viaggio significa tenere conto del momento della partenza, della direzione e persino della scelta dell’hotel. Città come Hong Kong, Pechino e Singapore vantano strutture ricettive pensate secondo questi principi, per offrire ambienti equilibrati e accoglienti.

Questi alberghi sono spesso soggetti a controlli periodici da consulenti Feng Shui, che aggiornano la disposizione degli spazi in base ai cambiamenti delle energie annuali. Così si crea un ambiente che sostiene l’esperienza degli ospiti e aiuta il successo degli esercizi commerciali. Per chi viaggia in queste realtà, seguire consigli energetici può fare la differenza, soprattutto in occasioni importanti come trasferimenti, incontri di lavoro o investimenti.

Il Feng Shui nei viaggi italiani: un’offerta che cresce tra agenzie e clienti

In Italia il Feng Shui applicato al viaggio resta ancora una nicchia, ma alcune agenzie iniziano a offrire servizi su misura che includono la consulenza energetica. A Milano, per esempio, il Gruppo L’Astrolabio propone itinerari personalizzati che tengono conto di benessere e Feng Shui. Le agenzie Aronson, Cinque Giornate e Superviaggi, affiliate a L’Astrolabio, organizzano viaggi outgoing che considerano non solo gusti ed aspettative, ma anche gli aspetti energetici, dalla scelta della meta agli ambienti dove si alloggia.

Questo approccio amplia le possibilità, offrendo scelte più consapevoli e migliorando la qualità dell’esperienza. Anche se per ora riguarda una fetta limitata del mercato, la domanda cresce, spinta dall’interesse verso discipline olistiche e da chi cerca modi nuovi di viaggiare che uniscano piacere e armonia. Le agenzie che adottano questo modello si distinguono per la capacità di offrire soluzioni integrate, che vanno oltre la semplice logistica per abbracciare anche l’aspetto energetico e psicofisico del viaggio.