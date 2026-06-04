Monte Petrarvella: scoperta la necropoli medievale che rivoluziona la storia locale

Sotto la roccia dura di Monte Petrarvella, quattro tombe medievali hanno raccontato storie che nessuno si aspettava. Non si tratta di semplici sepolture: i rituali funerari legati a questi corpi sono fuori dall’ordinario, strani, quasi enigmatici. Gli archeologi, dopo la terza campagna di scavi, si sono trovati davanti a un puzzle che sfida ciò che si credeva di sapere. Ora, il sito non è più solo un luogo da scavare, ma un patrimonio da proteggere e valorizzare con un parco archeologico che possa restituire al pubblico il fascino e il mistero di queste scoperte.

Scavi a Monte Petrarvella: dal passato medievale emergono nuove domande

Gli scavi, iniziati nel 2024 sotto la guida del professor Andrea Polcaro dell’Università di Perugia, hanno avuto il compito di approfondire la storia medievale dell’Umbria. Il Ministero della Cultura, insieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria, ha concesso e coordinato l’intervento. Sulla sommità del monte sono state portate alla luce almeno quattro tombe particolari. Nelle ultime settimane, durante un open day, istituzioni e associazioni locali hanno potuto visitare l’area e vedere con i propri occhi i risultati degli scavi.

Le sepolture risalgono al periodo tra il XII e il XIV secolo, come confermano i reperti ceramici trovati nelle fosse. Sono tombe scavate direttamente nella roccia e si trovano vicino ai resti di un edificio medievale, ancora in parte da scavare. La posizione e il tipo di sepoltura sembrano in linea con le consuetudini dell’epoca, ma alcuni dettagli hanno subito catturato l’attenzione degli archeologi, aprendo nuovi interrogativi.

Tombe fuori dall’ordinario: corpi sezionati e disposizione inquietante

Tra le scoperte più sorprendenti spiccano due tombe ovoidali orientate est-ovest, che mostrano segni evidenti di essere state riaperte poco dopo la sepoltura. I corpi sono stati sezionati: la parte superiore è stata tolta, mentre quella inferiore è rimasta nella tomba. Ancora più impressionante è stata la scoperta di una calotta cranica tagliata a metà, trovata poco distante dai piedi di uno dei defunti.

Nel vicino edificio medievale è stata individuata una sepoltura secondaria: la parte superiore di un corpo senza testa, collocata sotto il pavimento. Inoltre, in una fossa circolare, gli archeologi hanno trovato un cranio adulto insieme a ossa lunghe e quattro piccoli crani di bambini disposti a semicerchio.

Questi elementi si discostano nettamente dai rituali funerari medievali tradizionali. Gli esperti parlano di “rituali insoliti”, ma questa definizione riesce solo in parte a spiegare la complessità del ritrovamento. Tra le ipotesi si ipotizza una condizione sociale particolare degli individui, oppure eventi traumatici che potrebbero aver causato una morte collettiva, richiedendo un trattamento speciale delle salme.

Un pezzo di storia medievale che cambia la prospettiva sul territorio

Il valore di queste scoperte non sta solo nei singoli reperti, ma nel contesto che li circonda. Le ricerche filologiche e l’analisi della toponomastica hanno portato gli studiosi a identificare il sito con l’antico castrum di Petra Albella, citato già nell’XI secolo, un elemento di grande rilevanza storica.

Alcuni esperti ipotizzano che l’area corrisponda a Castel Vecchio o a Panicale Vecchio, due insediamenti abbandonati e in rovina tra il XV e il XVI secolo. Questi ritrovamenti potrebbero dunque rappresentare le origini della comunità di Panicale.

La ricerca prosegue, ma questa scoperta sta già offrendo uno sguardo nuovo su un passato finora poco conosciuto. Ogni frammento, ogni osso, ogni traccia scavata nella roccia contribuisce a ricostruire un pezzo importante della storia medievale umbra.