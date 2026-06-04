Le Lavandou: Il Borgo dei Delfini tra Mare Cristallino e Autentica Costa Azzurra

Sotto il sole caldo della Costa Azzurra, Le Lavandou si presenta come un piccolo gioiello nascosto. Mentre gli yacht sfilano luccicanti nei porti più blasonati e i festival attirano folle cosmopolite, questo borgo mantiene intatto il suo spirito autentico. Ai piedi del Massiccio dei Maures, tra spiagge ancora selvagge e acque ricche di vita marina, Le Lavandou conserva la sua anima da antico villaggio di pescatori. Qui la natura è protagonista, la storia palpabile e la cultura locale si sente nel vento, in ogni angolo, lontano dal clamore delle mete più conosciute.

Le radici marinare e la natura protetta del Mediterraneo

Le Lavandou nasce poco più di cento anni fa, grazie a pescatori genovesi e catalani attratti dalla ricchezza del mare di queste coste. Ancora oggi, il paese mantiene forte la sua vocazione marina. È conosciuto come “Città dei delfini” per i frequenti avvistamenti di cetacei nelle sue acque. Il borgo si trova infatti all’interno del Santuario Pelagos, un’area protetta molto vasta, frutto di una collaborazione tra Francia, Italia e Monaco. Qui si tutela la fauna marina del Mediterraneo, proteggendo habitat fondamentali e promuovendo attività sostenibili per monitorare la vita degli animali.

Ma non è solo mare: il territorio costiero si estende per 12 chilometri, con spiagge tutte diverse tra loro. Ogni arenile ha un nome che ne racconta il carattere e la bellezza. Sabbia chiara, calette nascoste tra le rocce, acque limpide circondate dal profumo dei pini marittimi: un paesaggio vario e sorprendente, pronto a conquistare chi arriva.

Spiagge con personalità, dal fascino unico

Le spiagge di Le Lavandou sono una delle sue carte vincenti, ognuna con un’identità precisa. Sono dodici, tutte vicine e facilmente raggiungibili, con caratteristiche che soddisfano ogni tipo di visitatore.

Saint-Clair, chiamata “La Perla”, si trova a poco più di un chilometro dal centro. È una lunga distesa di sabbia chiara, bagnata da acque cristalline. Il paesaggio è dominato da “la Balena”, un affioramento roccioso che permette di ammirare da vicino la vita sotto il mare. Nelle giornate limpide, lo sguardo arriva fino alle Isole d’Oro, piccoli isolotti che sembrano un prolungamento naturale della costa.

Aiguebelle, soprannominata “La Charmeuse”, è amata dagli appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. Qui sabbia e rocce si alternano, creando calette raccolte e nascoste. L’acqua trasparente e i fondali ricchi di fauna attirano chi cerca un contatto diretto con la natura marina.

La Fossette, detta “La Sorridente”, colpisce per il colore intenso del mare e il verde rigoglioso intorno. La sabbia finissima e la vegetazione mediterranea creano un’atmosfera tranquilla, ideale per chi vuole evitare le spiagge più affollate.

Cavalière, “La Sportiva”, è la più ampia e offre molte attività acquatiche. Pini e macchia mediterranea abbelliscono la spiaggia, perfetta per chi non rinuncia al movimento nemmeno in vacanza.

Verso ovest c’è Pramousquier, “La Misteriosa”, un tratto di costa protetto da Cap Nègre. Sabbie chiare e scure si mescolano, creando un contrasto che esalta la bellezza naturale. Sentieri e vegetazione selvaggia invitano alla scoperta continua.

Il porto, le fontane e i simboli del borgo

Il cuore di Le Lavandou batte nel porto e sul lungomare, dove la storia di pescatori si legge nei dettagli quotidiani: barche da pesca, caffè con tavolini all’aperto e gente che guarda il mare. Al mattino presto, prima dell’arrivo dei turisti, si respira ancora l’aria del villaggio di un tempo.

In paese ci sono quattordici fontane, molto più di una semplice decorazione. Alcune hanno lo stile classico provenzale, altre ricordano gli antichi lavatoi usati dalla comunità. Seguendo il percorso delle fontane si scoprono angoli nascosti, vicoli e piazzette dove si vive un’autenticità ormai rara.

La chiesa di Saint-Louis si trova nel centro del borgo. La sua architettura sobria e raccolta è un esempio della tradizione provenzale, con linee semplici che si integrano bene con il paesaggio.

Tra natura, cultura e tradizione: cosa fare a Le Lavandou

Le Lavandou non è solo spiagge. Qui mare, natura e cultura si intrecciano e offrono tante attività per ogni tipo di visitatore.

Una delle escursioni più amate è quella verso le Isole d’Oro, raggiungibili con traghetti diretti. Le isole, protette e ricche di paesaggi naturali, attirano chi ama la natura e le immersioni.

Per chi preferisce la bici, c’è la vecchia linea ferroviaria del Train des Pignes, trasformata in pista ciclabile lunga circa 8 chilometri, con viste mozzafiato sul Mediterraneo.

Molto frequentato è il mercato provenzale del giovedì mattina, dove si trovano prodotti freschi, fiori e specialità del Var. È un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, regalando sapori e profumi tipici della regione.

Le escursioni nel Santuario Pelagos sono un’occasione preziosa per vedere da vicino delfini e cetacei, un’esperienza unica e rispettosa dell’ambiente.

Le calette più riparate sono perfette per lo snorkeling, grazie alla trasparenza delle acque e alla ricchezza dei fondali. La varietà delle spiagge permette di cambiare scenario ogni giorno, tra relax e sport acquatici.

Dal punto di vista culturale, spicca la Villa Théo, dedicata al pittore neoimpressionista Théo van Rysselberghe. Qui si conservano opere e tracce della sua attività artistica, a testimonianza del legame tra arte e territorio.

I restanques di Saint-Clair sono un altro segno distintivo: terrazzamenti agricoli sui pendii, che raccontano antiche tecniche di coltivazione adattate al clima mediterraneo. Ancora oggi sono apprezzati per il loro valore storico e paesaggistico.

Come arrivare a Le Lavandou e cosa aspettarsi

Le Lavandou si trova nel Var, tra Tolone e Saint-Tropez, in una zona celebre per la sua natura. L’aeroporto più vicino è quello di Hyères-Tolone, a circa 25 chilometri, ben collegato con i mezzi pubblici.

Chi arriva in treno scende a Hyères e da lì prosegue in autobus o taxi. In auto, la strada costiera regala panorami spettacolari tra promontori, pinete e scorci sul mare, un assaggio della bellezza che attende all’arrivo.

Il legame con il mare si rinnova ogni giorno, tra tradizione e natura protetta, lontano dal caos delle località più turistiche della Costa Azzurra. Le Lavandou conquista per la semplicità dei suoi dettagli, il gioco di luci sul Mediterraneo e un rapporto autentico con l’ambiente che la circonda.