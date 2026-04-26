Salone del Risparmio 2026: Sandrin (L&G) svela il potere dei dividendi di qualità contro la volatilità

“La stagflazione è tornata a bussare alle porte dei mercati”, avverte Giancarlo Sandrin, Deputy Head Wholesale Europe di L&G. Le borse si muovono a scatti, tra il timore di un’inflazione che non molla e le tensioni che gravano sull’economia globale. Con il Salone del Risparmio 2026 alle porte, cresce la necessità di strategie di investimento capaci di resistere a questa tempesta. Sandrin, in un dialogo con Alessia Zonca, traccia una rotta: puntare su strumenti solidi, pensati per affrontare proprio la stagflazione. Un monito e una guida per chi vuole difendere il proprio risparmio in tempi incerti.

Dividendi di qualità: un’ancora per i portafogli in tempi difficili

Sandrin ha sottolineato come puntare su dividendi di qualità sia una strategia fondamentale per limitare i rischi legati a mercati volatili e a un’economia che fatica a decollare. Parliamo di aziende solide, con una lunga storia di distribuzione stabile di utili e bilanci sani. Questo tipo di investimento garantisce agli azionisti un flusso di reddito più affidabile rispetto a scelte più speculative o orientate solo alla crescita.

Un elemento chiave, secondo Sandrin, è scegliere titoli che riescono a mantenere dividendi sostenibili anche quando l’economia rallenta. Queste imprese, grazie a bilanci robusti e modelli di business resilienti, riescono a tamponare meglio gli effetti delle fluttuazioni e delle crisi. Così, il rendimento da dividendo diventa un punto fermo, un riferimento concreto del valore reale degli investimenti.

Sandrin ha poi spiegato come questa strategia sia particolarmente efficace contro la stagflazione, quella situazione in cui prezzi in aumento e crescita lenta si sommano creando difficoltà. In questi momenti, i titoli con dividendi di qualità resistono meglio rispetto a quelli legati direttamente al ciclo economico, offrendo una protezione reale.

Salone del Risparmio 2026: tra sfide attuali e innovazione

Il Salone del Risparmio si conferma evento di riferimento in Europa per il risparmio gestito e nel 2026 presenterà uno scenario aggiornato su tendenze e prospettive. Sandrin anticipa che sarà un’occasione importante per approfondire nuove soluzioni d’investimento e rafforzare il dialogo tra gestori, distributori e investitori.

Le sfide non mancano: contesti macroeconomici complicati e regolamenti sempre più stringenti richiedono analisi precise e capacità di adattarsi in fretta. L&G si prepara a mostrare non solo dati aggiornati, ma anche modelli gestionali più flessibili, che uniscano protezione del capitale e visione a lungo termine.

Un tema centrale sarà la sostenibilità e gli investimenti ESG, sempre più al centro dell’interesse degli investitori. Sandrin osserva come la ricerca di asset con strategie responsabili sia ormai imprescindibile per costruire portafogli solidi in un mondo in rapido cambiamento.

Volatilità dei mercati: puntare su strategie prudenti

L’economia globale oggi è in bilico e l’incertezza spinge gli investitori a ripensare le proprie mosse. La volatilità, alimentata da eventi geopolitici e fattori macroeconomici, impone strategie che sappiano bilanciare rischio e rendimento.

Per Sandrin, diversificare è fondamentale ma non basta. Serve puntare su aziende di qualità, non solo sul bilancio ma anche sulla capacità di generare utili e dividendi costanti. Così si attenuano gli effetti delle oscillazioni senza rinunciare a risultati concreti.

Cresce anche l’interesse per fondi e strumenti gestiti in modo dinamico, capaci di adattarsi velocemente ai cambiamenti del mercato. L&G propone modelli d’investimento che integrano questi aspetti, con l’obiettivo di preservare il capitale e assicurare rendimenti sostenibili nel tempo.

Il consiglio di Sandrin è basato su un’analisi attenta dei fondamentali e su una gestione attiva dei portafogli. L’idea è costruire allocazioni che difendano gli investimenti dagli shock e colgano opportunità in settori o mercati emergenti.

L&G protagonista nelle strategie di risparmio per il futuro

Grazie al ruolo di Sandrin, L&G si conferma protagonista nel risparmio gestito europeo. Con una lunga esperienza alle spalle, la società punta a rafforzare il suo ruolo ascoltando le esigenze degli investitori e investendo sull’innovazione.

Durante l’intervista, Sandrin ha spiegato come L&G sviluppi continuamente prodotti pensati per rispondere alle nuove sfide, soprattutto in un contesto sempre più complesso. Le strategie basate su dividendi di qualità sono solo una delle risposte offerte per aiutare i risparmiatori a costruire portafogli più resilienti.

Inoltre, L&G investe nella formazione e nello scambio di conoscenze, stimolando il confronto con il mercato e i professionisti del settore. Il Salone del Risparmio 2026 sarà un momento importante per mostrare risultati, testare idee nuove e consolidare partnership strategiche.

Il futuro passa anche attraverso un impegno concreto su criteri ESG e investimenti sostenibili, considerati essenziali per garantire crescita e stabilità a lungo termine. La capacità di mettere questi valori al centro delle strategie finanziarie distingue L&G nel panorama attuale.