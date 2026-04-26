Alicia Keys denuncia l’industria musicale maschile: solo il 2% delle donne nel settore

“Solo il 2% delle posizioni di vertice nell’industria musicale è occupato da donne”. Parole dure, pronunciate senza giri di parole da Alicia Keys. La cantante e produttrice, in un’intervista al ‘Times’, ha smascherato un sistema chiuso e maschile, un vero e proprio club dove le donne faticano a farsi strada. Un ambiente che, secondo lei, soffoca la creatività e limita le opportunità di chi vorrebbe emergere.

Un settore che chiude le porte alle donne

Per Alicia Keys, il problema non è solo la scarsa presenza femminile, ma un sistema consolidato che favoreggia gli uomini nelle decisioni importanti. Dalla produzione alla promozione, fino ai ruoli di comando, le donne sono quasi assenti. La cantante, nel 2024 in Gran Bretagna, ha messo in luce quanto questa disparità non solo blocchi la carriera delle donne, ma impoverisca anche la varietà di stili e voci nella musica mondiale.

Secondo lei, questa forbice si vede in ogni ambito: dai tecnici ai creativi, fino ai vertici delle case discografiche. Una gerarchia quasi impenetrabile, dove il merito spesso passa in secondo piano rispetto a dinamiche maschiliste. Il risultato? Un’esclusione silenziosa che scoraggia le nuove generazioni di artiste e produttrici a costruire una carriera solida.

Quando la musica perde per colpa della discriminazione

Le conseguenze di questa disparità vanno oltre i numeri. Pochissime donne nei ruoli decisionali significa scelte fatte da un punto di vista quasi esclusivamente maschile. Alicia Keys sottolinea come questo influisca sul tipo di musica prodotta, sulla formazione degli artisti e sul rapporto con il pubblico. Chiudere le porte alla diversità di genere vuol dire limitare la capacità di raccontare storie femminili vere.

La cantante denuncia anche un mercato omogeneo, dove le artiste rischiano di essere confinate in ruoli marginali o stereotipati. E la bassa presenza femminile ai vertici blocca politiche più inclusive e innovative, frenando cambiamenti necessari. Meno donne al comando significa meno modelli a cui ispirarsi, e così il circolo resta chiuso.

Verso un cambiamento che non può aspettare

Le parole di Alicia Keys si uniscono a quelle di tanti altri che chiedono un cambio di rotta nell’industria musicale. Ci sono già programmi di mentorship, workshop e iniziative per la parità, ma la strada è ancora lunga. La sua denuncia punta a una revisione profonda dei poteri e dei meccanismi di selezione.

Gli esperti dicono che serve più trasparenza nelle decisioni, valorizzare il talento femminile in ogni fase e un’educazione musicale che includa la prospettiva di genere. Alicia Keys invita a vedere il problema non come un caso isolato, ma come il frutto di strutture radicate da abbattere con forza e consapevolezza.

Per la cantante, le donne non devono solo esserci, ma diventare protagoniste attive, sia nella creatività sia nell’imprenditoria musicale. Solo così si potrà trasformare questo “club per soli uomini” in un luogo aperto e inclusivo, capace di dare spazio a voci nuove e diverse, a vantaggio di tutta la musica nel mondo.