I 7 musei più belli del mondo nel 2026: architetture mozzafiato e mete da sogno da non perdere

Un museo non è solo quello che custodisce al suo interno. Lo dimostrano i sette edifici premiati dal Prix Versailles per il 2026: vere e proprie sculture d’architettura, capaci di parlare con il linguaggio delle forme e dei materiali. Nessuna opera appesa alle pareti, eppure raccontano storie potenti. Questi spazi sorprendenti sfidano le convenzioni, fondendo innovazione tecnica, rispetto per l’ambiente e un’estetica che cattura lo sguardo. Più che contenitori di arte, diventano essi stessi capolavori da ammirare.

Zayed National Museum ad Abu Dhabi: la storia locale senza esagerazioni

Nel cuore di Saadiyat Island, ad Abu Dhabi, sta per aprire il Zayed National Museum, un progetto firmato dallo studio Foster. Qui non si punta al gigantismo, come spesso accade altrove. L’idea è raccontare in modo autentico la storia degli Emirati Arabi Uniti. Le torri sottili, che ricordano le ali di un falco, rendono omaggio alla tradizione locale e sono una soluzione pratica: favoriscono la ventilazione naturale e regolano la luce che entra negli spazi interni.

Dentro, le gallerie si sviluppano in modo lineare e semplice, per offrire un percorso chiaro e coinvolgente. Il museo unisce reperti archeologici e testimonianze di Sheikh Zayed, primo presidente del Paese, delineando un’identità nazionale lontana dai soliti stereotipi occidentali, ma ben radicata nella propria storia e società. Questo approccio rende lo Zayed National Museum un punto di riferimento per un turismo culturale di qualità, che sa rispettare il dialogo tra passato e presente.

Science & Technology Museum di Shenzhen: dove il futuro incontra la sostenibilità

Nel cuore della Greater Bay Area cinese, Shenzhen ospiterà il nuovo Science & Technology Museum, firmato dal celebre studio Zaha Hadid Architects. L’edificio colpisce per la forma sferica, con terrazze panoramiche affacciate sul parco e un atrio centrale monumentale che diventa fulcro sociale ed espositivo.

La facciata è un piccolo capolavoro di ingegneria: rivestita con pannelli in acciaio dotati di una tecnologia che ne cambia delicatamente il colore, passando dal blu al grigio, richiamando il movimento fluido dei corpi celesti. Il museo si estende su 35.000 metri quadrati e ospita non solo mostre interattive, ma anche laboratori di ricerca e cinema immersivi. Qui tecnologia all’avanguardia e design sostenibile si fondono, confermando il museo come modello di innovazione e sensibilità ambientale, capace di attirare un pubblico giovane e internazionale.

Xuelei Fragrance Museum a Guangzhou: un viaggio nei profumi tra storia e tecnologia

Sempre in Cina, a Guangzhou, sta per aprire il Xuelei Fragrance Museum, che detiene il Guinness World Record come il più grande museo dedicato alle fragranze. L’edificio si distingue per l’uso di mattoni e un design molto scenografico, sviluppandosi su sei piani collegati da una grande scala a chiocciola.

Le sale sono ampie e richiamano le forme delle boccette di profumo, con espositori cilindrici e curve che avvolgono i visitatori in un’atmosfera elegante e coinvolgente. Il museo racconta la storia dell’aromaterapia e dell’uso dell’incenso, mescolando tradizione e innovazione con esperienze digitali interattive. Così, un patrimonio culturale millenario si sposa con la tecnologia moderna, offrendo un’occasione unica per esplorare un mondo sensoriale spesso trascurato nei musei più classici.

MoN Takanawa a Tokyo: il museo che unisce manga e tradizione

Il MoN Takanawa, aperto nel marzo 2026 a Tokyo, si presenta come un centro culturale multidisciplinare all’interno del complesso Takanawa Gateway City. Il museo si sviluppa su dieci piani e offre programmi che mettono in dialogo antico e moderno, unendo la cultura giapponese tradizionale ai linguaggi contemporanei del manga e dell’anime.

In questo spazio dalle forme architettoniche singolari, le arti performative tradizionali si intrecciano con espressioni moderne, costruendo un ponte tra passato e futuro. MoN Takanawa fa parte di un progetto ambizioso di rigenerazione urbana e rappresenta un centro di innovazione e sperimentazione, rivolto sia ai residenti che ai turisti, che racconta la vitalità della cultura nipponica nella metropoli.

National Medal of Honor Museum ad Arlington: monumento alla memoria e al coraggio

Ad Arlington, in Texas, sta per completarsi il National Medal of Honor Museum, un’opera imponente firmata dallo studio Rafael Viñoly Architects. Il fulcro architettonico è un blocco monolitico in alluminio anodizzato, di circa 60 metri per lato, sospeso a dodici metri d’altezza. Un simbolo forte, che rappresenta il peso e la responsabilità di chi ha ricevuto la medaglia d’onore.

La struttura poggia su cinque colonne coniche in cemento, che rappresentano i rami delle forze armate degli Stati Uniti. I visitatori iniziano il percorso da una rotonda all’aperto, poi salgono attraverso scale a spirale fino al cuore del blocco sospeso. All’interno si trovano cimeli storici, come un elicottero Huey, insieme a postazioni interattive dotate di tecnologie avanzate, che rendono il memoriale dinamico e capace di far rivivere storie di coraggio e sacrificio.

Islamic Civilization Center a Tashkent: l’Uzbekistan tra storia e innovazione

Vicino al complesso Hazrati Imam, a Tashkent, l’Islamic Civilization Center si impone come simbolo della rinascita culturale uzbeka. Il museo si riconosce subito per la grande cupola decorata da mosaici turchesi e per i quattro portali monumentali alti 34 metri, ispirati ai centri del sapere classici come Samarcanda e Bukhara.

L’esposizione si divide in quattro sezioni cronologiche e racconta oltre 80.000 anni di storia, dai primi manufatti in pietra ai tesori della Battria, passando per grandi nomi come Avicenna e Al-Khwarizmi. Grazie a tecnologie interattive, i visitatori possono esplorare antichi alfabeti e ricostruzioni digitali, unendo passato e futuro in una visione moderna che celebra il patrimonio islamico nel mondo contemporaneo.

Lost Shtetl Museum in Lituania: memoria e vita quotidiana ebraica

L’unico museo europeo nella lista 2026 è il Lost Shtetl Museum, a Šeduva, in Lituania. Progettato dallo studio finlandese Lahdelma & Mahlamäki Architects, è un esempio riuscito di come architettura e memoria possano andare a braccetto. Situato accanto all’antico cimitero ebraico, il museo racconta la vita quotidiana dello shtetl, il villaggio ebraico distrutto nel 1941, andando oltre la sola documentazione del genocidio.

L’edificio richiama le fattorie tradizionali lituane, con dieci corpi a tetto spiovente rivestiti in lega di alluminio e dettagli in larice siberiano. I padiglioni sono collegati da corridoi sotterranei e seguono l’andamento del terreno, lasciando entrare molta luce naturale. Il percorso si chiude con una sezione dedicata alla Shoah, dove giochi di luce e spazio simboleggiano il passaggio dalle tenebre alla memoria viva. Così, il museo diventa custode di un racconto potente, radicato nel paesaggio e nella storia europea.