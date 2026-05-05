I Paesi più educati del mondo: dove l’Italia si posiziona nella classifica globale della gentilezza

«Un sorriso può cambiare tutto», racconta chi viaggia spesso. E non è solo un luogo comune: l’educazione di chi incontri fa la differenza tra un posto qualunque e un angolo di casa. Ma come capire quali nazioni sono davvero più gentili e rispettose? Remitly, piattaforma per trasferimenti internazionali, ha chiesto a oltre 4600 persone in 26 Paesi di raccontare le proprie esperienze, svelando così una classifica globale delle nazioni più educate. Un’indagine che mette al centro il valore della buona educazione nella vita di tutti i giorni, in viaggio e non solo.

Il sondaggio che racconta la cortesia nel mondo

Il questionario ha coinvolto 4623 persone da Europa, Asia, Americhe e Africa. Si è chiesto loro di valutare la cordialità, la disponibilità e il rispetto delle regole civili nelle nazioni con cui sono venuti in contatto. Remitly ha voluto capire non solo il comportamento individuale, ma anche le abitudini sociali che emergono in quei Paesi.

Tra i 26 Stati analizzati, sono emerse differenze evidenti nella percezione dell’educazione, legate a culture e tradizioni diverse. Questa indagine cerca di dare un volto concreto a un concetto difficile da misurare, come il fair play sociale, attraverso le storie di chi ha viaggiato o vive all’estero.

Chi sono i più educati secondo i viaggiatori

La classifica di Remitly mette in luce nazioni che spiccano per educazione e rispetto. Al vertice troviamo il Giappone, celebre per la sua cura maniacale delle norme sociali e una gentilezza che non è mai superficiale. Il rispetto degli spazi comuni, la puntualità e il controllo delle emozioni sono tratti che contribuiscono a costruire una reputazione solida sul fronte dell’educazione civica.

Subito dopo ci sono i Paesi nordici, Finlandia e Norvegia, dove l’educazione si traduce in equità e attenzione verso gli altri. Qui il senso di comunità e il rispetto delle regole sono parte della vita di tutti i giorni, sostenuti da un sistema sociale che spinge alla responsabilità personale.

Al contrario, alcune nazioni sono state valutate meno positivamente sotto il profilo della cortesia, spesso per ragioni culturali o economiche. Queste differenze mostrano come l’educazione non sia solo una questione personale, ma il riflesso di valori collettivi e modi di vivere ben radicati.

Viaggiare con gentilezza: il valore dell’ospitalità

Il sondaggio conferma quanto un atteggiamento cortese sia fondamentale per chi si sposta tra paesi e culture diverse. Essere accolti con rispetto cambia l’esperienza di viaggio, aiutando a creare ponti di integrazione e comprensione.

L’educazione interculturale diventa così un collante importante per costruire rapporti veri tra società diverse. Persone gentili, attente alle esigenze degli altri, aiutano a superare barriere linguistiche e culturali, rendendo il mondo più vicino.

In più, la buona educazione non serve solo a rendere piacevoli le relazioni di tutti i giorni, ma è anche uno strumento per favorire la pace sociale e il dialogo tra popoli. Paesi che promuovono una cultura della cortesia riescono a creare ambienti più sicuri e inclusivi, attirando turismo e investimenti.

Dietro la cortesia: cosa ci dice la classifica di Remitly

I risultati di Remitly raccontano molto sulle dinamiche sociali e culturali che influenzano come percepiamo l’educazione nel mondo. Rispetto e gentilezza sono valori condivisi, ma si manifestano in modi diversi.

L’atteggiamento verso gli altri riflette anche le politiche di ogni Paese su educazione civica, istruzione e coesione sociale. Lo studio sottolinea quanto sia importante insegnare fin da giovani il rispetto e la responsabilità, elementi che poi costruiscono la reputazione internazionale di una nazione.

Questa analisi va oltre il semplice turismo: tocca temi come integrazione sociale, convivenza civile e gestione dei conflitti. In un mondo sempre più connesso, saper mostrare educazione è una risorsa preziosa per ogni paese.

Chi viaggia o vive all’estero trova vantaggio in ambienti cortesi, dove l’attenzione agli altri rafforza il tessuto sociale e facilita gli scambi culturali. Le differenze nelle abitudini educative sono un invito a conoscere e rispettare le tante sfumature di cortesia che il mondo offre.