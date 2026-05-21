Eni potenzia la strategia globale del GNL con nuovi accordi di fornitura a lungo termine in Indonesia

Eni ha appena chiuso tre accordi chiave per assicurarsi forniture di gas naturale liquefatto dall’Indonesia. Si tratta di contratti a lungo termine con i produttori dei progetti South Hub e North Hub, entrambi sotto il controllo di Eni che ne detiene oltre l’80%. Con questa strategia, l’azienda punta a combinare la produzione diretta con gli acquisti sul mercato, garantendosi così un flusso stabile di gas. L’obiettivo è chiaro: restare un protagonista di primo piano nel mercato asiatico del GNL.

Tre contratti chiave per il gas liquefatto indonesiano

I nuovi accordi riguardano volumi importanti di gas naturale liquefatto, un combustibile cruciale per l’energia globale, che Eni intende utilizzare sia in Europa che in Asia. South Hub e North Hub sono due poli produttivi distinti ma complementari, che insieme garantiscono una solida produzione di GNL in Indonesia. Eni, come operatore principale, rafforza così la sua posizione nel settore del gas, limitando i rischi legati alle oscillazioni dei mercati e migliorando la pianificazione a lungo termine.

Il South Hub punta a una produzione efficiente e sostenibile, con impianti all’avanguardia che rispettano rigidi standard ambientali. Il North Hub, invece, aumenta la capacità produttiva e aiuta a bilanciare la domanda stagionale nei mercati internazionali. Questi due hub sono una risorsa strategica per Eni, che detiene oltre l’80% delle quote, confermando il suo ruolo centrale nel settore. Grazie ai nuovi accordi, si rafforza anche la collaborazione con i partner locali, garantendo un flusso costante di gas liquefatto verso gli impianti di rigassificazione e distribuzione.

Cosa cambia per il mercato europeo e asiatico del gas naturale

L’acquisizione di forniture a lungo termine di GNL dall’Indonesia arriva in un momento in cui la domanda di energia continua a crescere, e la transizione verso fonti meno impattanti sull’ambiente è sempre più urgente. L’Indonesia, con i suoi giacimenti e le infrastrutture di liquefazione, è un fornitore chiave per chi punta a diversificare gli approvvigionamenti. Con questi accordi, Eni si mette in una posizione forte per soddisfare le esigenze energetiche di Europa e Asia, assicurandosi volumi costanti e condizioni contrattuali vantaggiose.

Acquistare direttamente dai progetti South Hub e North Hub permette a Eni di gestire meglio le risorse e di ridurre l’esposizione ai mercati spot, notoriamente volatili e soggetti a forti oscillazioni di prezzo. Questo approccio dà maggiore stabilità finanziaria e operativa all’azienda, facilitando la programmazione delle forniture sul lungo periodo. Inoltre, la combinazione di produzione e vendita aiuta a contenere i costi e a innovare nei processi logistici, rispondendo in modo più efficace ai cambiamenti della domanda globale.

Questi nuovi accordi con l’Indonesia si inseriscono nel piano più ampio di espansione e sicurezza energetica di Eni, che continua a investire nelle fonti fossili con un occhio attento alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. Mantenere una posizione di leadership nel mercato del gas naturale liquefatto è sempre più fondamentale, sia per la crescita interna che per le relazioni internazionali, e questi contratti sottolineano chiaramente la strategia dell’azienda in questa direzione.