Chiudi casa per le vacanze? Attenzione a questi passaggi: solo con questi “segreti” la tua casa è veramente al sicuro

Stai partendo per le vacanze estive? Ecco i passaggi da compiere per essere certo che la tua casa sia al sicuro.

Tra qualche giorno partirai per le vacanze estive? Hai paura di lasciare la tua casa incustodita e che qualche ladro possa infiltrarsi al suo interno? Ci sono alcuni passaggi da compiere per mettere in sicurezza la casa in tua assenza.

Fare attenzione è sostanziale per evitare di rovinare le vacanze con notizie spiacevoli e brutte disavventure che rischiano di mettere in serio pericolo i beni presenti nell’abitazione. Ovviamente se possibile è corretto adottare ogni trucco valido per tenere tutto al sicuro, facendo attenzione non solo alla protezione “materiale” ma anche alle strategie affini.

Consigli utili da mettere in pratica prima di partire per le vacanze

Per prima cosa controlla dettagliatamente gli accessi della tua abitazione. Nel dettaglio chiudi e blocca le porte principali, successivamente verifica che tutte le porte interne siano chiuse a chiave. Chiudi correttamente tutte le finestre. Assicurati che i cancelli e i cancelletti esterni siano bloccaticorrettamente.

Monitora che i sensori delle videocamere di sorveglianza funzionino senza intoppi e installa luci con sensori di movimento in grado di attivare la lampadina in presenza di persone che transitano in zona. È fondamentale anche assicurarsi che gli elettrodomestici e gli apparecchi elettronici siano spenti correttamente. Accertati che il gas sia chiuso, bloccare anche l’apposita valvola che generalmente si trova sotto il lavello.

Chiudi i rubinetti correttamente per evitare perdite d’acqua. Importantissimo anche staccare gli elettrodomestici non essenziali come TV, Pc, Console da gioco, radio, soprattutto se si sta via per più di qualche settimana. Consigliamo anche di regolare la temperatura del frigorifero per permettere agli alimenti di conservarsi al meglio.

Se la vostra abitazione è dotata di un termostato, impostate una temperatura di risparmio energetico. Assicuratevi che le batterie dei vari dispositivi di sicurezza siano funzionanti. Prima di partire per le vacanze è opportuno anche pulire sia gli interni che gli esterni della propria abitazione. Nello specifico è opportuno svuotare i cestiti della spazzatura per evitare infestazioni di insetti e cattivi odori.

Consigliamo anche di pulire il frigorifero, in particolar modo cercando di consumare prima della partenza gli elementi freschi. Cerca di mantenere il più pulito possibile il giardino e non dimenticarti di annaffiare le piante. Se avete un vicino chiedetegli il favore di dare un’occhiata di tanto in tanto alla situazione durante la vostra assenza.